Важно в условиях войны: на Закарпатье создали первый в Украине Центр подготовки к сопротивлению

В условиях военного положения, полномасштабной войны и, как не раз показала история, просто соседства с Россией украинцам необходимы знания и навыки сопротивления захватчикам. Для этого в Закарпатье создали Центр подготовки населения к национальному сопротивлению.

Этот центр стал первым подобным заведением в Украине и будет работать на постоянной основе. Его руководителем на 3 первых года стал человек, уже имеющий опыт военного дела – полковник Юрий Беляков.

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Чему будут обучать в Центре и сколько это будет стоить

Центр подготовки населения к национальному сопротивлению будет заниматься тренировкой именно гражданских. При этом будут обучать их военные с боевым опытом.

В его состав войдет команда опытных инструкторов, которые обеспечат выполнение поставленных задач. Это важная задача государственного значения, которая усилит систему национального сопротивления Украины и Закарпатья,

– отметил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

Все желающие в Центре подготовки к национальному сопротивлению могут получить навыки:

владения оружием,

тактической медицины,

тактики,

ориентировки на местности,

специальной физической подготовки и т.д.

При этом всем обучение в центре будет бесплатным.

Центр откроется в скором времени

Решение об открытии Центра подготовки населения к национальному сопротивлению приняли депутаты Закарпатского облсовета на очередной сессии. Произошло это в четверг 16 марта.

Руководителем Центра назначен боевой офицер и командир одной из бригад, которая защищает нашу страну на Донбассе, Юрия Белякова,

– рассказали в пресс-службе облсовета.

Отметим, что глава Закарпатской ОВА отметил Белякова как "человека чести и достоинства, который с первых дней полномасштабной войны возглавил одну из бригад, выполнявшую задачи на направлении сосредоточения сил противника в Донецкой области".

Также по словам Виктора Никиты, этот Центр на первом этапе будет иметь только 6 отделений. Однако впоследствии он может расшириться до 13-ти.