Как получить консультацию родным пленных: открылся важный центр помощи

С начала войны многие украинские защитники попали во вражеский плен, защищая наше государство от захватчиков. Для родных таких военный начал функционировать центр, предоставляющий всю необходимую информацию.

Недавно в Харькове открыли штаб для родных, которые ищут близких – там люди могут получить юридические и психологические консультации. Кроме того, стало известно, что начинает работу консультационная линия для родных пленных.

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Что известно о центре помощи родным пленных

Отметим, что это инициатива Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Он решил открыть новый телефонный номер консультационной линии.

Теперь у граждан появится больше возможностей получить консультацию по поводу пленных или пропавших без вести родных при особых обстоятельствах,

– отметили в ведомстве.

Номер линии для бесплатных звонков из УкраиныДля звонков из-за границы –(по тарифам оператора)Предыдущий номер консультационной линии штаба –(будет действовать также)

Следует сказать, что, в отличие от обычных GSM-линий, новые номера смогут принимать звонки даже в случае блекаута. Ранее в условиях длительного отсутствия электроснабжения обычные GSM-линии работали нестабильно, а значит, гражданам отчасти было сложно дозвониться в Коордштаб.

Теперь звонки на линию будут поступать через сеть Интернет с помощью двух каналов, в частности резервного через Starlink,

– подчеркнули в КШППВ.

В то же время там отметили, что Координационный штаб всегда готов предоставить исчерпывающую и компетентную информацию, касающуюся пленных или пропавших украинских защитников.

К теме центров помощи напомним, что после начала массированных обстрелов Россией критической инфраструктуры в Украине начали действовать Пункты несокрушимости. В таких местах люди могут согреться и зарядить мобильные телефоны.



Что нужно знать о Пунктах Несокрушимости, действующих по всей Украине / Картинка 24 Канала