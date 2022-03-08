Центр противодействия дезинформации обратился к украинцам, которые эвакуировались за границу

Украинцев, которым пришлось уехать за границу из-за войны с Россией, призвали быть вежливыми и терпимыми. Ведь там они лицо нашего государства.

Такое обращение было опубликовано в Центре противодействия дезинформации. Там подчеркнули, что иностранцы, которые ранее ассоциировали нас с россиянами, меняют свое мнение. Для них мы – настоящие европейцы.

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Мол, раньше украинцы часто были вынуждены объяснять, откуда они, на каком языке говорят и какие убеждения имеют. Теперь все кардинально изменилось. Участились случаи, когда иностранцы организуют для украинских беженцев украиноязычные переводы и переводчиков.

Уважайте попытки помочь. Если у вас есть возможность работать – используйте ее, ведь европейцы очень трудолюбивы и считают нас такими же,

– говорится в сообщении.

"Не пользуйтесь хорошим отношением людей слишком долго, покажите, что вы способны позаботиться о себе и не приехали отдыхать", – призвали в Центре противодействия дезинформации.