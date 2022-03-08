Таке звернення опублікували у Центрі протидії дезінформації. Там наголосили, що іноземці, які раніше асоціювали нас із росіянами, змінюють свою думку. Для них ми – справжні європейці.

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Мовляв, раніше українці часто були змушені пояснювати, звідки вони, якою мовою розмовляють та які переконання мають. Натомість тепер все кардинально змінилося. Почастішали випадки, коли іноземці організовують для українських біженців україномовні переклади й перекладачів.

Поважайте намагання допомогти. Якщо у вас є змога працювати – використовуйте її, адже європейці дуже працьовиті і вважають нас такими ж,

– мовиться у повідомленні.

"Не користуйтеся добрим ставленням людей занадто довго, покажіть, що ви здатні подбати про себе і не приїхали відпочивати", – закликали у Центрі протидії дезінформації.

Зверніть увагу! Згідно з даними від ООН, через повномасштабне російське вторгнення Україну покинули вже 1,7 мільйона біженців.