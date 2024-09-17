За соответствующее решение проголосовали 278 депутатов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
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В Украине создадут Центр рекрутинга иностранцев
Основная цель законопроекта – создание Центра рекрутинга иностранцев.
Отмечается, что положение о Центре рекрутинга, который будет отвечать за прием иностранцев и лиц без гражданства на военную службу по контракту, будет утверждать Кабинет Министров Украины.
В Центре предусматривается проведение специальных проверок иностранцев, которые будут включать:
- Проверку законности пребывания на территории Украины.
- Изучение фактов привлечения к административной или уголовной ответственности.
- Оценку возможных связей с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств.
- Другие факторы, которые могут препятствовать принятию на службу по контракту.