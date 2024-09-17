За соответствующее решение проголосовали 278 депутатов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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В Украине создадут Центр рекрутинга иностранцев

Основная цель законопроекта – создание Центра рекрутинга иностранцев.

Отмечается, что положение о Центре рекрутинга, который будет отвечать за прием иностранцев и лиц без гражданства на военную службу по контракту, будет утверждать Кабинет Министров Украины.

В Центре предусматривается проведение специальных проверок иностранцев, которые будут включать: