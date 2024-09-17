За відповідне рішення проголосували 278 депутатів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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В Україні створять Центр рекрутингу іноземців

Основна мета законопроєкту – створення Центру рекрутингу іноземців.

Зазначається, що положення про Центр рекрутингу, який буде відповідати за приймання іноземців та осіб без громадянства на військову службу за контрактом, затверджуватиме Кабінет Міністрів України.

У Центрі передбачається проведення спеціальних перевірок іноземців, що включатимуть: