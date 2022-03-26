Централизованной эвакуации мариупольцев 26 марта не будет, – Верещук
Общей эвакуации из Мариуполя 26 марта не организуют. Люди могут выехать только на собственных авто.
Эвакуации не будет из-за того, что оккупанты блокируют автобусы на блокпостах. Об этом заявила Ирина Верещук во время обращения, сообщает 24 канал.
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Из-за блокирования автобусов на блокпостах оккупантами, централизованной эвакуации мариупольцев сегодня, к сожалению, не будет,
– рассказала Верещук.
Из Мариуполя до Запорожья добираться можно на собственном авто. Заправить машины жители могут бесплатно в Бердянске на улице Мелитопольское шоссе, 87б.
Для получения необходимой помощи и убежища в Бердянске следует обратиться в гуманитарные штабы по номерам телефонов:
- 3-62-76, 3-52-52;
- (097) 551-59-17;
- (050) 439-75-29.
Также для получения необходимой помощи мариупольцы могут обращаться по телефонам колл-центра в Запорожье:
- (095) 220-41-11;
- (067) 220-41-12;
- 0800-503-508.
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