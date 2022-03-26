Централизованной эвакуации мариупольцев 26 марта не будет, – Верещук

Общей эвакуации из Мариуполя 26 марта не организуют. Люди могут выехать только на собственных авто.

Эвакуации не будет из-за того, что оккупанты блокируют автобусы на блокпостах. Об этом заявила Ирина Верещук во время обращения, сообщает 24 канал.

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Из-за блокирования автобусов на блокпостах оккупантами, централизованной эвакуации мариупольцев сегодня, к сожалению, не будет,

– рассказала Верещук.

Из Мариуполя до Запорожья добираться можно на собственном авто. Заправить машины жители могут бесплатно в Бердянске на улице Мелитопольское шоссе, 87б.

Для получения необходимой помощи и убежища в Бердянске следует обратиться в гуманитарные штабы по номерам телефонов:

3-62-76, 3-52-52;

(097) 551-59-17;

(050) 439-75-29.

Также для получения необходимой помощи мариупольцы могут обращаться по телефонам колл-центра в Запорожье:

(095) 220-41-11;

(067) 220-41-12;

0800-503-508.

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