Евакуації не буде через те, що окупанти блокують автобуси на блокпостах. Про це заявила Ірина Верещук під час звернення, повідомляє 24 канал.
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Через блокування автобусів на блокпостах окупантами, централізованої евакуації маріупольців сьогодні, на жаль, не буде,
– розповіла Верещук.
З Маріуполь до Запоріжжя добиратися можна на власному авто. Заправити автівки жителі можуть безкоштовно в Бердянську на вулиці Мелітопольське шосе, 87б.
Для отримання необхідної допомоги та прихистку в Бердянську слід звернутися до гуманітарних штабів за номерами телефонів:
- 3-62-76, 3-52-52;
- (097) 551-59-17;
- (050) 439-75-29.
Також для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами кол-центру у Запоріжжі:
- (095) 220-41-11;
- (067) 220-41-12;
- 0800-503-508.
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