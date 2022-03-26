Жителі Маріуполя 26 березня повідомляють про "чистку" населення. Окупанти вриваються до вцілілих будинків, проводять обшуки та ставлять провокаційні питання.

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Якщо ніхто не відчиняє двері до будинку, орки виламують їх. Вони питають про "нацистів", ЗСУ, про ставлення до України. Таким чином проводять "перепис населення".

Проводять обшуки. Питають у місцевих, хто тут нацисти, хто служив у ЗСУ, хто за Україну, де живуть їхні батьки і таке інше,

– розповідають маріупольці.

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