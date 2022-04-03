В центре Баку произошел мощный взрыв: погибли и пострадали люди
Источник:Media.Az
В центре Баку, являющегося столицей Азербайджана, раздался взрыв в ночном клубе. Известно, что погибли по меньшей мере 3 человека, еще многие получили ранения.
Соответствующую информацию обнародовали в местных СМИ. Взрыв случился в ночь на 3 апреля
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В ночном клубе Баку раздался взрыв
В центре столицы произошел сильнейший взрыв. По предварительной информации, инцидент зафиксирован на улице Низами, в ночном клубе Location – напротив известного клуба Room,
– говорится в сообщении.
Предварительно известно, что погибли 3 человека. Также 24 раненых человека доставили в больницу – 13 мужчин и 11 женщин.
По данным медиков, большинство раненых получили ожоги разной степени, поэтому их доставили в ожоговый центр.
В результате взрыва в Баку пострадали и погибли люди: смотрите видео
По состоянию на 04:05 3 апреля гендиректор ВО "Азеригаз" Руслан Алиев рассказал, что трагедия произошла из-за взрыва газового баллона.
Для безопасности подачу газа на территорию временно приостановили. Полиция расследует инцидент.
На месте трагедии работают 35 бригад скорой помощи: смотрите видео