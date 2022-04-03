Відповідну інформацію оприлюднили у місцевих ЗМІ. Вибух трапився у ніч проти 3 квітня

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У нічному клубі Баку пролунав вибух

У центрі столиці стався сильний вибух. За попередньою інформацією, інцидент зафіксували на вулиці Нізамі, у нічному клубі Location – навпроти відомого клубу Room,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо відомо, що загинули 3 людей. Також 24 поранені людини доправили у лікарню – 13 чоловіків та 11 жінок.

За даними медиків, більшість поранених отримали опіки різного ступеня, тому їх доправили до опікового центру.

Внаслідок вибуху в Баку постраждали та загинули люди: дивіться відео

Станом на 04:05 3 квітня, гендиректор ВО "Азерігаз" Руслан Алієв розповів, що трагедія сталася через вибух газового балона.

Для безпеки подачу газу на територію тимчасово призупинили. Поліція розслідує інцидент.

На місці трагедії працюють 35 бригад швидкої допомоги: дивіться відео