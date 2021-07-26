Из-за крестного хода УПЦ МП в центре Киева 27 июля будет перекрыто движение

В Киеве из-за шествия в честь годовщины Крещения Руси 27 июля перекроют центральные улицы. Мероприятие организовывает УПЦ Московского патриархата.

Отмечается, что в этом году отмечают 1033 годовщину этого события. В КГГА заранее предупредили о неудобствах для водителей. Будет ограничено движение всех видов транспорта.

К теме Как украинцы относятся к УПЦ МП и ее руководителю Онуфрию: результаты опроса

Где и когда нельзя будет проехать

С 6:00 будет перекрыто движение:

на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);

на улице Михайловской (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская);

на улице Большой Житомирской (от улицы Владимирской до Владимирского проезда);

на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади);

на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади);

на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);

на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского до аллеи Героев Крут).

С 14:00 будет перекрыто движение:

на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской);

на улице Ивана Мазепы (от улицы Московской до площади Славы);

на улице Лаврской (от площади Славы до улицы Цитадельной);

на аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);

на Днепровском спуске (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).

Как объехать

С рекомендованными маршрутами объезда можно ознакомиться на схемах.

Схема проезда по центру столицы 27 июля / карта КГГА

Вторая схема / карта КГГА