Из-за крестного хода УПЦ МП в центре Киева 27 июля будет перекрыто движение
26 июля 2021 , 14:40Читати новину українською
Источник:КГГА
В Киеве из-за шествия в честь годовщины Крещения Руси 27 июля перекроют центральные улицы. Мероприятие организовывает УПЦ Московского патриархата.
Отмечается, что в этом году отмечают 1033 годовщину этого события. В КГГА заранее предупредили о неудобствах для водителей. Будет ограничено движение всех видов транспорта.
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Где и когда нельзя будет проехать
С 6:00 будет перекрыто движение:
- на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);
- на улице Михайловской (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская);
- на улице Большой Житомирской (от улицы Владимирской до Владимирского проезда);
- на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади);
- на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади);
- на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);
- на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского до аллеи Героев Крут).
С 14:00 будет перекрыто движение:
- на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской);
- на улице Ивана Мазепы (от улицы Московской до площади Славы);
- на улице Лаврской (от площади Славы до улицы Цитадельной);
- на аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);
- на Днепровском спуске (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).
Как объехать
С рекомендованными маршрутами объезда можно ознакомиться на схемах.
Схема проезда по центру столицы 27 июля / карта КГГА
Вторая схема / карта КГГА