В центре Львова выставили пустые школьные автобусы в память о погибших детях

Международный день защиты детей ежегодно отмечается 1 июня. К сожалению, в этом году война России против Украины унесла жизни 243 маленьких украинцев. Их память почтили во Львове.

Для этого в городскую ратушу подвезли несколько школьных автобусов. Ими в этот день могли бы ехать на экскурсии дети, которых убили российские военные с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

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243 ребенка больше никогда не приедут во Львов

Экскурсия, которая никогда не состоится. Сегодня школьные автобусы на площади Рынок пустые. 243 ребенка больше никогда не приедут во Львов,

– подчеркнул мэр Львова Андрей Садовый.

Он отметил, что российские захватчики лишают жизней детей, женщин и вообще мирных жителей. И они обязаны ответить за каждую смерть, которую они принесли нашей стране.

Во Львове почтили память детей, погибших во время войны / Фото с телеграммы Андрея Садового

Андрей Садовый подчеркнул, что сейчас то время, когда весь мир должен восстать против России. Сделать все возможное для того, чтобы остановить страшные преступления, совершенные страной-агрессором против Украины и украинцев.

В Офисе генпрокурора отметили, что с начала войны в Украине пострадали не менее 689 детей . Из них 243 кафира убили, а еще 446 получили ранения. К счастью, за прошедшие сутки эти цифры не изменились.

Области, в которых пострадало больше всего детей

Донецкая – 153;

Киевская – 116;

Харьковская – 111;

Черниговская – 68;

Луганская – 52;

Херсонская – 52;

Николаевская – 47;

Запорожская – 29;

Сумская – 17;

город Киев – 16;

Житомирская – 15.

Добавим, что эти цифры ориентировочные. Пока точные сведения недоступны, ведь правоохранители не могут получить достоверную информацию с временно оккупированных территорий, а также мест, где ведутся активные боевые действия.

Потерпели разрушения также учебные заведения. С начала войны оккупанты нанесли разрушения 1 937 заведений , из которых – 181 разрушен полностью.

Ко Дню защиты детей кафиры готовят теракты

В Центре противодействия дезинформации сообщили о возможных терактах , подготовленных российскими захватчиками. Они могут произойти на временно оккупированных ими территориях Украины.

Так что в ЦПИ призывают быть максимально внимательными. Если раздается сигнал о воздушной тревоге, то следует немедленно отправляться к укрытию. Это может спасти вам жизнь. Напомним, что враг максимально циничен. Ведь как тогда объяснить атаку вокзала в Краматорске ракетой с надписью "За детей"?

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