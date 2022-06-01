Для цього до міської ратуші підвезли кілька шкільних автобусів. Ними цього дня могли б їхати на екскурсії ті діти, яких убили російські військові від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

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243 дитини більше ніколи не приїдуть до Львова

Екскурсія, яка ніколи не відбудеться. Сьогодні шкільні автобуси на площі Ринок порожні. 243 дитини більше ніколи не приїдуть до Львова,

– підкреслив мер Львова Андрій Садовий.

Він наголосив на тому, що російські загарбники позбавляють життів дітей, жінок та й узагалі мирних мешканців. І вони просто зобов'язані відповісти за кожну смерть, яку вони принесли нашій країні.

У Львові вшанували пам'ять дітей, які загинули під час війни / Фото з телеграму Андрія Садового

Андрій Садовий підкреслив, що зараз той час, коли весь світ повинен повстати проти Росії. Зробити все можливе для того, щоб зупинити страшні злочини, які коїть країна-агресорка проти України й українців.

В Офісі генпрокурора зазначили, що від початку війни в Україні постраждали щонайменше 689 дітей. З них 243 окупанти вбили, а ще 446 зазнали поранень. На щастя, упродовж минулої доби ці цифри не змінились.

Області, в яких постраждало найбільше дітей

Донецька – 153;

Київська – 116;

Харківська – 111;

Чернігівська – 68;

Луганська – 52;

Херсонська – 52;

Миколаївська – 47;

Запорізька – 29;

Сумська – 17;

місто Київ – 16;

Житомирська – 15.

Додамо, що ці цифри орієнтовні. Наразі точні відомості недоступні, адже правоохоронці не можуть отримати достовірну інформацію з тимчасово окупованих територій, а також місць, де ведуться активні бойові дії.

Зазнали руйнувань також заклади освіти. Від початку війни окупанти завдали руйнувань 1 937 закладу, з яких – 181 зруйнований повністю.

До Дня захисту дітей окупанти готують теракти

У Центрі протидії дезінформації повідомили про можливі теракти, підготовлені російськими загарбниками. Вони можуть статися на тимчасово окупованих ними ж територіях України.

Тож у ЦПД закликають бути максимально уважними. Якщо лунає сигнал про повітряну тривогу, то слід негайно ж вирушати до укриття. Це може врятувати вам життя. Нагадаємо, що ворог максимально цинічний. Адже як тоді пояснити атаку вокзалу у Краматорську ракетою з написом "За дітей"?

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