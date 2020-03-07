"Центрэнерго" будут приватизировать вместе с рядом шахт, – Шмыгаль

Одно из крупнейших предприятий электроэнергетической отрасли в Украине уже давно хотят отдать в частные руки. Инвесторам, которые хотели бы вложиться в "Центрэнерго", будут предлагать на рассмотрение и несколько государственных шахт.

"Центрэнерго" и шахты – это взаимозависимые предприятия, приватизацию которых нужно рассматривать вместе. Об этом новый премьер Денис Шмыгаль рассказал в программе "Свобода слова Савика Шустера".

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Именно поэтому Кабмин будет искать совместных инвесторов для "Центрэнерго" и ряда угольных шахт. По мнению экспертов, перед приватизацией в "Центрэнерго" необходимо сформировать независимый наблюдательный совет, в который войдут иностранные эксперты. Затем назначить руководство, которое выведет предприятие на безубыточность. Лишь тогда целесообразно говорить о продаже на выгодных условиях для государства.

Кроме того, Шмыгаль подтвердил, что на предприятии действительно сменилось руководство, несмотря на блокирование этого решения в судах.

Подробно о судебной волоките с назначением руководителя "Центрэнерго" читайте по ссылке. К слову, Алексей Гончарук назвал одним из поводов для своей отставки решение о ротации на этом предприятии.

Что известно о "Центрэнерго"?Публичное акционерное общество "Центрэнерго" является одним из крупнейших современных предприятий электроэнергетической отрасли и единственной в Украине государственной энергогенерирующей компанией. "Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт.



По итогам деятельности в 2018 году "Центрэнерго" сократило чистую прибыль в 3,8 раза (на 1 миллиард 391 миллион 936 гривен) по сравнению с 2017 годом – до 499 миллионов 127 гривен.



Деятельность "Центрэнерго" и его руководства часто связывали с олигархом Игорем Коломойским. Государству принадлежит 78,3% акций предприятия.