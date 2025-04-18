Украинцев будут готовить сопротивляться в случае вторжения: в Украине заработают Центры нацсопротивления

Вторжение России в Украину продолжается. В связи с этим в каждом регионе страны будут работать центры подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Кабинет Министров уже принял постановление, которое утверждает порядок их создания и функционирования, а также требования к деятельности центров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.

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Что известно о создании Центров нацсопротивления

Во время встречи с представителями гражданского общества глава государства Владимир Зеленский дал распоряжение создать Центры нацсопротивления. Документ по этому наработали при координации заместителя руководителя Офиса Президента государства Ирины Верещук.

Подготовка гражданских лиц к противодействию врагу является неотъемлемой составляющей нашей обороноспособности и одним из факторов сдерживания врага. Это также один из драйверов устойчивости и сплоченности общества,

– говорит Верещук.

Стоит отметить, что в рабочих сессиях принимали участие представители Министерства обороны, Генерального штаба ВСУ, Сил территориальной обороны, областных военных администраций, а также общественных и волонтерских организаций.

В Офисе Президента объясняют, что руководителей центров будут назначать областные советы по представлению ОВА. Кроме этого, на областные военные администрации возлагаются обязанности по контролю, мониторингу и оценке их деятельности с ежеквартальной отчетностью Минобороны. Зато Силы ТрО будут утверждать типовую программу подготовки.

Там отмечают, что руководителями и инструкторами центров будут назначать прежде всего ветеранов. А также добавляют, что инструкторы по национальному сопротивлению будут проходить обучение и сертификацию в военных учреждениях высшего образования.

К слову, ранее на Закарпатье создали первый в Украине Центр подготовки к национальному сопротивлению. В нем военные с боевым опытом учат гражданских противодействовать врагу.