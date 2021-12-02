Цены на металл на мировых рынках продолжат падение, – аналитик УПЭ

В ближайшие месяцы падение цен на металл продолжится. Одна из главных причин – ситуация в металлургической отрасли Китая.

В частности, введенные властями КНР ограничения на выплавку стали не привели к росту спроса на импортную заготовку, как ожидалось ранее, объяснил аналитик "Укрпромвнешэкспертизы" Олег Гнитецкий.

Слабый спрос на металл поддерживается проблемами с поставкой полупроводников для автомобильной промышленности. Из-за этого многие заводы снижают свое производство. Однако с другой стороны, зимой традиционно наблюдается сезонное снижение потребления металла.

Сталелитейные предприятия одновременно испытывают давление еще со стороны высоких цен на сырье и энергоносители. Спрос на сталь является недостаточным, чтобы покрыть высокую себестоимость металлопродукции.

Гнитецкий объяснил, что именно поэтому все стараются просто не работать в убыток, немного сокращать производство и догонять спрос.

Эксперт объясняет, что говорить о стабилизации ситуации на мировых рынках не позволяют еще риски новой волны коронавируса и возможного ужесточения карантинных мер, таких как ограничение заходов в порты, введения карантинов на предприятиях и тому подобное. Пока что компании занимают выжидательную позицию.