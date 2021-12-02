Зокрема, введені владою КНР обмеження на виплавку сталі не призвели до зростання попиту на імпортну заготівлю, як очікувалося раніше, пояснив аналітик "Укрпромзовнішекспертизи" Олег Гнітецький.

Слабкий попит на метал підтримується проблемами із постачанням напівпровідників для автомобільної промисловості. Через це багато заводів знижують своє виробництво. Проте з іншого боку, взимку традиційно спостерігається сезонне зниження споживання металу.

Сталеливарні підприємства водночас зазнають тиску ще з боку високих цін на сировину та енергоносії. Попит на сталь є недостатнім, щоб покрити високу собівартість металопродукції.

Гнітецький пояснив, що саме тому всі намагаються просто не працювати на збиток, трохи скорочувати виробництво та наздоганяти попит.

Експерт пояснює, що говорити про стабілізацію ситуації на світових ринках не дозволяють ще ризики нової хвилі коронавірусу та можливого посилення карантинних заходів, таких як обмеження заходів у порти, запровадження карантинів на підприємствах тощо. Поки що компанії займають вичікувальну позицію.