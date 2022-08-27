Зимой в магазинах будут доступны все продукты, но цены поднимутся еще больше

В нашем государстве кризиса с продуктами не будет. Правительство успокоило, что все виды будут доступны.

Эксперты прогнозируют, что продовольствия хватит до следующего посевного сезона. Вместо этого цены вырастут.

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Война и рост инфляции

Нацбанк прогнозирует, что к концу года инфляция потребительских цен составит более 30% из-за войны.

До конца года мы будем наблюдать дальнейший рост цен. Основной фактор – это вооруженная агрессия против Украины. Пока она будет продолжаться, ценовая ситуация не развернется,

– говорит директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский.

В настоящее время инфляция в стране уже пересекла отметку 20%.

Базовые продукты будут дорожать

Специалисты отмечают, что с начала года автомобильное топливо выросло более чем на 70%. Продукты питания в цене поднялись на 30%. Цена топлива остановилась, а еда осенью снова вырастет в цене.

На базовые продукты очевидно, что если и будет рост, то он будет значительно меньше, чем на импортные. Вообще в мире идет инфляция, то есть это вопрос не только в стоимости гривны, это также глобальная инфляция,

– рассказал экономист Тарас Качка.

Несмотря на ожидаемое повышение цен, инфляционного шока у населения не будет, его пик уже истек. По оптимистическому прогнозу ситуация не будет ухудшаться, со временем экономический кризис удастся преодолеть в условиях прекращения боевых действий.

"Постепенно темпы инфляции будут снижаться, в частности, будут немного больше 20% в 2024 году и возможно в 2025 году, по нашим оценкам мы придем к цели 5 процентов. То есть с устранением этого фактора агрессии будет определенный разворот ценовой тенденции", – добавил Лепушинский.

Более того, курс доллара также может вернуться к довоенной отметке. Всё зависит от того, как быстро мы победим врага.

Цены и инфляция в Украине

По данным Нацбанка, инфляция в июле превысила 22% годовых, что меньше прогноза Нацбанка. Регулятор объяснил это более медленным ростом стоимости горючего и цен на фрукты и отдельные овощи.

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский рассказывал, что в октябре цены вырастут из-за необходимости предприятий тратить средства на хранение продукции, например, если это фрукты и овощи. Что касается импортных продуктов, то их цена будет зависеть от курса доллара и ситуации на мировых рынках.

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев рассказывал, что в ближайшее время цены на нефть в Европе начнут расти в ожидании эмбарго по отношению к российской нефти, которое заработает с 5 декабря. Он прогнозировал, что это прибавит к нынешним ценам на топливо не менее 5 гривен на литре.

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