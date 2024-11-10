Западные СМИ сообщают, что 47-й президент США планирует принять меры, чтобы снизить цены на нефть и начать разработку нефтяных скважин. Трамп заявил, что у США больше черного золота, чем у Саудовской Аравии и России. Экономист Максим Блант в эфире 24 Канала отметил, что прогноз Дерипаски может оказаться для России слишком оптимистичным.

Смотрите также Не только Трамп: что может критически снизить цены на российскую нефть

Российский бюджет очень зависим от продажи нефти

Экономист считает, что стоимость нефти от озвученных Дерипаской 50 долларов за баррель может упасть ниже, причем на длительное время, потому что для того, чтобы разорить американские компании Саудовской Аравии понадобится более низкая цена в течение долгого периода.

"2 – 3 недели, 1 – 2 месяца американцы вполне выдержат, а вот для того, чтобы убрать их с рынка, как это уже случалось, понадобится больше времени. То решение, которое было принято (Саудовской Аравией) в ноябре, чтобы подождать с увеличением добычи нефти, было связано с ожиданием результатов выборов в США. Теперь можно действовать. Для российской экономики есть угроза", – считает Блант.

Отметим, что Россия получает существенную долю доходов в государственный бюджет благодаря продаже нефти и зависит от высоких цен на нее. Саудовская Аравия намеревалась увеличить добычу нефти с 1 декабря 2024 года.

Путин ждет разговора с Трампом и сигнализирует об этом

Экономист обратил внимание, что реакция Кремля на победу Трампа на выборах была странной. Он заметил, что сначала Путин не поприветствовал Трампа, впоследствии прошла информация по определенным каналам, что он это сделал, но пресс-секретарь Путина, Дмитрий Песков, подчеркнул, что США – недружественная для России страна, которая вовлечена в войну, развязанную против России.

Одновременно с этим Путин открыт к телефонным звонкам и переговорам с Трампом. Он сидит и ждет, когда тот ему позвонит, чтобы наконец договориться о мире. Однако я думаю, что у Трампа сейчас другие заботы, поэтому Путину придется еще немного подождать,

– отметил Блант.

Отметим, бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов высказал мнение, что вряд ли Трамп будет устанавливать более низкую цену, чем 50 долларов за баррель нефти. По его словам, в Саудовской Аравии могут согласиться на это, а в России нет, потому что там качество нефти ниже (она тяжелая и с примесями), поэтому дешевле.

Жирнов считает, что Саудовская Аравия, договорившись с США, может проиграть в цене, однако выиграть в объеме продаж, вытеснив с рынка Россию.