Цены на социально-значимые продукты питания должны быть доступными для граждан, – Абрамович

Таким образом прокомментировал регистрацию в Верховной Раде законопроекта № 6374-1, призванного восстановить государственное регулирование цен на социально-значимые продукты питания, автор законопроекта Игорь Абрамович.

По убеждению нардепа, вопрос восстановления государственного регулирования цен на продукты питания, которые имеют существенную социальную значимость, является давно назревшим. Причинами этому, по мнению парламентария, является значительное подорожание цен на продовольственные товары, а также пандемия коронавируса, в результате которой значительная часть граждан осталась без стабильного дохода.

"К сожалению, цены на подавляющее большинство продуктов питания с начала года испытали существенное подорожание. Для примера, овощи из так называемого борщевого набора в среднем подорожали в 2,6 раза, а приготовление оливье украинцам обойдется на 24,6% дороже, чем год назад. Очевидно, такой рост цен не может бесследно отразиться на покупательской способности граждан. Тем более в период пандемии, когда в силу ограничительных мер значительная часть граждан осталась без стабильной работы и, соответственно, дохода", – отметил Абрамович.

В связи с этим политик внес в Верховную Раду законопроект, который призван ограничить торговую наценку на социально-значимые продукты питания и тем самым исключить дальнейшее спекулирование на их стоимости.

Разработанный мной законопроект предусматривает, что наценка к отпускной цене производителя не может превышать 15%. То есть, супермаркеты больше не смогут спекулировать на цене продуктов питания с целью получения высоких прибылей,

– пояснил нардеп.

Вместе с этим, по мнению заместителя главы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Игоря Абрамовича, вопрос стабилизации цен на продукты питания не может ограничиваться лишь установлением предельной границы для торговой надбавки.

"Очевидно, что для того, чтобы цены на продукты питания стали более доступными для социально-незащищенных категорий граждан, должны комплексно подойти к решению указанного вопроса. В данном контексте, на мой взгляд, необходимо пересмотреть ставку налога на добавленную стоимость, которая включается в цену таких товаров и соответственно переводится на конечного потребителя", – отметил Абрамович.

В частности, политик напомнил, что еще летом прошлого года он вместе с коллегами по фракции ОПЗЖ зарегистрировали проект закона № 3811, который предусматривает установление нулевой ставки НДС на продукты питания, лекарства и жилищно-коммунальные услуги в случае их продажи таким категориям населения, как пенсионеры, лица с инвалидностью, безработные, многодетные и малообеспеченные семьи, дети-сироты, а также внутренне перемещенные лица.

"Разумеется, только комплексный подход к решению данного вопроса позволит не только стабилизировать цены на социально-значимые продукты, но и, что самое важное, сделать их справедливыми и доступными для граждан", – резюмировал нардеп.