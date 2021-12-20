На переконання нардепа, питання відновлення державного регулювання цін на продукти харчування, що мають істотну соціальну значущість, є давно назрілим. Причинами цьому, на думку парламентаря, є значне здорожчання цін на продовольчі товари, а також пандемція коронавірусу, в результаті якої значна частина громадян залишилася без стабільного доходу.

"На жаль, ціни на переважну більшість продуктів харчування з початку року зазнали суттєвого здорожчання. Для прикладу, овочі з так званого борщового набору в середньому подорожчали у 2,6 раза, а приготування олів'є українцям обійдеться на 24,6 % дорожче, ніж рік тому. Очевидно, такий ріст цін не може безслідно відобразитися на купівельній спроможності громадян. Тим паче в період пандемії, коли в силу обмежувальних заходів значна частина громадян залишилася без стабільної роботи та, відповідно, доходу", – відмітив Абрамович.

У зв'язку з цим політик вніс до Верховної Ради законопроєкт, який покликаний обмежити торгову націнку на соціально-значущі продукти харчування й тим самим унеможливити подальше спекулювання на їхній вартості.

Розроблений мною законопроєкт передбачає, що націнка до відпускної ціни виробника не може перевищувати 15%. Тобто, супермаркети більше не зможуть спекулювати на ціні продуктів харчування з метою одержання високих прибутків,

– пояснив нардеп.

Разом з цим, на переконання Заступника голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ігора Абрамовича, питання стабілізації цін на продукти харчування не може обмежуватися лише встановленням граничної межі для торговельної надбавки.

"Очевидно, що для того, щоб ціни на продукти харчування стали більш доступними для соціально-незахищених категорій громадян, маємо комплексно підійти до вирішення зазначеного питання. В даному контексті, на мій погляд, необхідно переглянути ставку податку на додану вартість, яка включається в ціну таких товарів та відповідно перекладається на кінцевого споживача", – відмітив Абрамович.

Зокрема, політик нагадав, що ще влітку минулого року він разом з колегами по фракції ОПЗЖ зареєстрували проєкт закону № 3811, який передбачає встановлення нульової ставки ПДВ на продукти харчування, ліки та житлово-комунальні послуги у випадку їх продажу таким категоріям населення як пенсіонери, особи з інвалідністю, безробітні, багатодітні та малозабезпечені сім’ї, діти-сироти, а також внутрішньо переміщені особи.

"Зрозуміло, тільки комплексний підхід до вирішення даного питання дозволить не лише стабілізувати ціни на соціально-значущі продукти, а й, що найважливіше, зробити їх справедливими та доступними для громадян", – резюмував нардеп.