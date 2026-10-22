"Последний гвоздь": политолог объяснил, как цены на топливо загоняют Трампа в ловушку

В Республиканской партии США усиливается раскол на фоне роста цен на топливо в преддверии выборов. Политолог Петр Олещук отметил, что кризис, связанный со стоимостью топлива, становится решающим фактором для Дональда Трампа.

В эфире 24 Канала политолог Петр Олещук заявил, что попытки Дональда Трампа обвинить Украину в росте цен на топливо обречены на провал.

Раскол среди республиканцев и реакция соратников

По данным опроса CBS News и YouGov Poll в Техасе, 91% респондентов считают главной причиной скачка цен именно войну в Иране и события на Ближнем Востоке.

Помимо экономического давления, в Республиканской партии зафиксированы масштабные внутренние противоречия. Влиятельный клан Бушей оказал финансовую поддержку кандидату от Демократической партии Джеймсу Таларико на выборах в Сенат от Техаса.

По словам политолога, ближайшие соратники Трампа, в числе которых Майк Джонсон и Джей Ди Вэнс, избегают заявлений о якобы "украинском следе" в росте цен на заправках. Они осознают будущие риски для собственной карьеры, поскольку американские избиратели не верят в подобную риторику.

Трамп действительно надеялся, что наговорит ерунды о дешевом российском дизеле и цены упадут, но получается прямо противоположное. Последний гвоздь в политический гроб Трампа – это цены на топливо,

– подчеркнул Петр Олещук.

Ранее эксперт отмечал, что давление Трампа на Украину является краткосрочным и скоро исчерпает себя. Также политолог объяснял, что американский политик действует нахрапом и отступает перед препятствиями.