Цены на газ для населения продолжат падать, – прогноз "Нафтогаза"

Цены на газ для населения в 2020 году уже упали на 38%, только с начала апреля – на 15%. Впрочем, председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев прогнозирует, что падение цен только продолжится.

Об ожиданиях дальнейшего падения цен на газ Коболев рассказал в эфире одного из телеканалов. Об этом в фейсбуке сообщает "Нафтогаз".

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Мы ожидаем, что в следующие месяцы цена газа также снизится. Трудно предсказать насколько. Сейчас рынок удивляет многих аналитиков. Мы недавно увидели отрицательную цену на нефть. Это был короткий эпизод, но был, и он беспрецедентный,

– подчеркнул глава "Нафтогаза".

Он также подчеркнул, что сейчас в хранилищах рекордные запасы газа – значительно выше, чем были прошлой весной. Поэтому "Нафтогаз" даже не импортирует газ, это делают только частные трейдеры.

"Я думаю, следующей зимой мы используем избыточный газ от предыдущей осени. Перед переговорами с "Газпромом" мы же готовились к потенциальному газовому кризису, поэтому и создали дополнительный запас газа. У нас в начале сезона было более 21 миллиарда кубометров газа", – рассказал Андрей Коболев.

Что известно о падении цены на газ?Цена на газ для населения в апреле снизилась на 15%. Отныне голубое топливо стоит 3,71 гривны за потребленный кубометр газа.



Среди вероятных причин такого падения – глубокий мировой кризис, который ощутимо отразился на ценах на энергоносители. Еще одна причина – конец отопительного сезона, когда цена на газ традиционно снижается.