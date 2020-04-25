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      Цены на газ для населения продолжат падать, – прогноз "Нафтогаза"

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      Цена на газ 2020: стоит ли ожидать снижения цены газа в мае
      Цене на газ прогнозируют еще большее падение / politeka.net

      Цены на газ для населения в 2020 году уже упали на 38%, только с начала апреля – на 15%. Впрочем, председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев прогнозирует, что падение цен только продолжится.

      Об ожиданиях дальнейшего падения цен на газ Коболев рассказал в эфире одного из телеканалов. Об этом в фейсбуке сообщает "Нафтогаз".

      К слову Тарифы на газ в мае 2020: сколько заплатят украинцы

      Мы ожидаем, что в следующие месяцы цена газа также снизится. Трудно предсказать насколько. Сейчас рынок удивляет многих аналитиков. Мы недавно увидели отрицательную цену на нефть. Это был короткий эпизод, но был, и он беспрецедентный,
      – подчеркнул глава "Нафтогаза".

      Он также подчеркнул, что сейчас в хранилищах рекордные запасы газа – значительно выше, чем были прошлой весной. Поэтому "Нафтогаз" даже не импортирует газ, это делают только частные трейдеры.

      "Я думаю, следующей зимой мы используем избыточный газ от предыдущей осени. Перед переговорами с "Газпромом" мы же готовились к потенциальному газовому кризису, поэтому и создали дополнительный запас газа. У нас в начале сезона было более 21 миллиарда кубометров газа", – рассказал Андрей Коболев.

      Что известно о падении цены на газ?Цена на газ для населения в апреле снизилась на 15%. Отныне голубое топливо стоит 3,71 гривны за потребленный кубометр газа.

      Среди вероятных причин такого падения – глубокий мировой кризис, который ощутимо отразился на ценах на энергоносители. Еще одна причина – конец отопительного сезона, когда цена на газ традиционно снижается.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Андрій Коболев Мировой кризис 2020 Тарифы Нафтогаз Тарифы на газ Газ Новости Украины
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