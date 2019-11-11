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      Цены на голубое топливо для украинцев начнут стремительно расти

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      Цены на голубое топливо для украинцев начнут стремительно расти
      Цены на голубое топливо для украинцев начнут стремительно расти / zik.ua

      Цены на голубое топливо для украинцев начнут стремительно расти, из-за поднятия тарифов на транспортировку газа, заявил в эфире 24 каналу руководитель объединения предприятий Укрметаллургпром Александр Каленков. Инициировал поднятие расценок монополист компания Укртрансгаз.

      "Это повышение для всех производителей было огромной неожиданностью. Потому что сейчас тарифы на транспортировку газа у нас и без того одни из самых высоких в Европе. Поэтому у промышленников такая инициатива Укртрансгаза вызвала большое удивление. Сейчас, например, тарифы на так называемую точку входа в Украине выше, чем у наших соседей – в Словакии, в Венгрии, даже в Италии. Несмотря на это, монополист хочет поднять тариф еще почти в три раза. Если он и без того был в два раза выше, чем в Словакии, то теперь будет в шесть раз выше. То есть экономического обоснования для этого не существует", – отметил Каленков.

      Больше всего, по словам руководителя ОП Укрметаллургпром, пострадают предприятия, продукция которых напрямую зависит от стоимости газа.

      "Для многих отраслей стоимость газа – это основная составляющая в себестоимости продукции. Например, для химических предприятий, где цена на газ занимает почти 80% в себестоимости производства удобрений. Далее цепью это приведет к удорожанию стоимости аграрной продукции. Почти половину стоимости занимают цены на газ производителей строительных материалов, до 20% на предприятиях по производству стекла, еще больше придется тратить металлургическому комплексу. Общие потери – это 36 миллиардов гривен. Причем половину денег будет извлечено из карманов обычных украинцев", – отметил Александр Каленков.

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины
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