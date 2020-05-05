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      Цены на электроэнергию для населения могут повысить: что известно

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      Цены на электроэнергию для населения могут повысить: причины
      Цены на электроэнергию для населения могут повысить / budport.com.ua

      Регулятор предлагает отменить льготный тариф для населения на первые 100 киловатт в час. Так надеются решить проблему с "зелеными" тарифами.

      Отменить льготный тариф предлагает Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заявил ее член Дмитрий Коваленко.

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      Регулятор представил два сценария решения проблем интенсивного развития возобновляемых источников электроэнергии.

      Что предлагает комиссия

      • повысить льготный тариф за первые 100 киловатт в час электроэнергии для населения с 90 копеек до 1,68 гривны за киловатт в час. Это позволит получать дополнительно 12 миллиардов гривен в год;
      • в течение 2 – 5 лет повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности. Однако одновременно поддержать уязвимые категории потребителей. Это решение позволит дополнительно собрать более 38 миллиардов гривен.

      Кроме того, среди предложений – временно запретить строительство новых "зеленых" электростанций, снизить "зеленый" тариф до 8 – 9 евроцентов, ввести 100% ответственности за небалансы и ограничения без компенсаций 20% их производства.

      Что известно про "зеленые" тарифы

      • Их ввели в 2009 году. Особенность "зеленых" тарифов в том, что они в несколько раз выше, чем обычные тарифы и зафиксированы в евро.
      • Введение тарифов связывали с братьями Клюевыми, которые первыми построили ряд крупных солнечных станций в Южной Украине.
      • В общем "зеленые" электростанции в Украине производят до 2% электроэнергии, потребляемой в стране. Однако "зеленая электроэнергия" стоит рынку 8% всех денег – примерно 10 миллиардов гривен по самым высоким в Европе тарифам.
      • СБУ заявляет об угрозе энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенное ценообразования.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Энергетика Тарифы Солнечная энергетика Новости Украины
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