Цены на электроэнергию для населения могут повысить: что известно

Регулятор предлагает отменить льготный тариф для населения на первые 100 киловатт в час. Так надеются решить проблему с "зелеными" тарифами.

Отменить льготный тариф предлагает Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заявил ее член Дмитрий Коваленко. Читайте также Конец эпохи бедности Ахметова: тарифная комиссия НКРЭКУ приняла еще одно лоббистское решение Регулятор представил два сценария решения проблем интенсивного развития возобновляемых источников электроэнергии. Что предлагает комиссия повысить льготный тариф за первые 100 киловатт в час электроэнергии для населения с 90 копеек до 1,68 гривны за киловатт в час. Это позволит получать дополнительно 12 миллиардов гривен в год;

электроэнергии для населения с 90 копеек до 1,68 гривны за киловатт в час. Это позволит получать дополнительно 12 миллиардов гривен в год; в течение 2 – 5 лет повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности. Однако одновременно поддержать уязвимые категории потребителей. Это решение позволит дополнительно собрать более 38 миллиардов гривен. Кроме того, среди предложений – временно запретить строительство новых "зеленых" электростанций, снизить "зеленый" тариф до 8 – 9 евроцентов, ввести 100% ответственности за небалансы и ограничения без компенсаций 20% их производства. Что известно про "зеленые" тарифы Их ввели в 2009 году. Особенность "зеленых" тарифов в том, что они в несколько раз выше, чем обычные тарифы и зафиксированы в евро.

Введение тарифов связывали с братьями Клюевыми , которые первыми построили ряд крупных солнечных станций в Южной Украине.

, которые первыми построили ряд крупных солнечных станций в Южной Украине. В общем "зеленые" электростанции в Украине производят до 2% электроэнергии , потребляемой в стране. Однако "зеленая электроэнергия" стоит рынку 8% всех денег – примерно 10 миллиардов гривен по самым высоким в Европе тарифам.

, потребляемой в стране. Однако "зеленая электроэнергия" – примерно 10 миллиардов гривен по самым высоким в Европе тарифам. СБУ заявляет об угрозе энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенное ценообразования.