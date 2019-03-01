Цены на квартиры в новостройках Киева в феврале ощутимо упали: инфографика
По итогам второго месяца 2019 года цены на квадратные метры на первичном рынке недвижимости столицы ощутимо снизились.
По сравнению с январем 2019-го, средняя цена за квадратный метр на первичном рынке недвижимости столицы в гривне упала до 23 тысяч гривен за квадрат. На такой отметке она последний раз была в конце 2018-го.
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Минимальная цена также несколько пошла на спад – до 16 200 гривен за метр квадратный.
Средняя и минимальная цена метра квадратного в гривне в новостройках Киева в феврале 2019
Средняя цена метра квадратного в новостройках Киева в долларах по сравнению с январем 2019 сохранилась на отметке 850 $/м².
Минимальная цена в феврале взамен незначительно повысилась с 580 до 590 долларов США за квадратный метр.
Средняя и минимальная цена метра квадратного в долларах в новостройках Киева в феврале 2019
Как изменились цены в районах Киева?
Средняя цена метра квадратного в новостройках Киева в феврале 2019
|Район
|Январь 2019, грн/м²
|Февраль 2019, грн/м²
|Деснянский
|18000
|17800
|Дарницкий
|18900
|19300
|Днепровский
|20400
|20400
|Святошинский
|21200
|20500
|Оболонский
|21000
|20500
|Соломенский
|21700
|21800
|Подольский
|23800
|23700
|Голосеевский
|24000
|24000
|Шевченковский
|34200
|34000
|Печерский
|49400
|49000
Недвижимость 24 недавно писала, что происходит на рынке недвижимости в пригороде Киева.
По данным портала недвижимости ЛУН.ua, по сравнению с январем в феврале 2019-го цена метра квадратного не изменилась и осталась на отметке 13 100 гривен за квадрат.