Цены на квартиры в новостройках Киева в феврале ощутимо упали: инфографика

По итогам второго месяца 2019 года цены на квадратные метры на первичном рынке недвижимости столицы ощутимо снизились.

По сравнению с январем 2019-го, средняя цена за квадратный метр на первичном рынке недвижимости столицы в гривне упала до 23 тысяч гривен за квадрат. На такой отметке она последний раз была в конце 2018-го.

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Минимальная цена также несколько пошла на спад – до 16 200 гривен за метр квадратный.



Средняя и минимальная цена метра квадратного в гривне в новостройках Киева в феврале 2019

Средняя цена метра квадратного в новостройках Киева в долларах по сравнению с январем 2019 сохранилась на отметке 850 $/м².

Минимальная цена в феврале взамен незначительно повысилась с 580 до 590 долларов США за квадратный метр.



Средняя и минимальная цена метра квадратного в долларах в новостройках Киева в феврале 2019

Как изменились цены в районах Киева?

Средняя цена метра квадратного в новостройках Киева в феврале 2019

Район Январь 2019, грн/м² Февраль 2019, грн/м² Деснянский 18000 17800 Дарницкий 18900 19300 Днепровский 20400 20400 Святошинский 21200 20500 Оболонский 21000 20500 Соломенский 21700 21800 Подольский 23800 23700 Голосеевский 24000 24000 Шевченковский 34200 34000 Печерский 49400 49000

Недвижимость 24 недавно писала, что происходит на рынке недвижимости в пригороде Киева.

По данным портала недвижимости ЛУН.ua, по сравнению с январем в феврале 2019-го цена метра квадратного не изменилась и осталась на отметке 13 100 гривен за квадрат.