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      Цены на квартиры в новостройках Киева в феврале ощутимо упали: инфографика

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      Цены на недвижимость в новостройках Киева в феврале 2019 года
      Цены на недвижимость в новостройках Киева в феврале 2019 года / Коллаж 24 канала

      По итогам второго месяца 2019 года цены на квадратные метры на первичном рынке недвижимости столицы ощутимо снизились.

      По сравнению с январем 2019-го, средняя цена за квадратный метр на первичном рынке недвижимости столицы в гривне упала до 23 тысяч гривен за квадрат. На такой отметке она последний раз была в конце 2018-го.

      Читайте также: Первичный и вторичный рынок недвижимости: что будет с ценами в 2019

      Минимальная цена также несколько пошла на спад – до 16 200 гривен за метр квадратный.

      ціни на нерухомість новобудови Київ лютий 2019
      Средняя и минимальная цена метра квадратного в гривне в новостройках Киева в феврале 2019

      Средняя цена метра квадратного в новостройках Киева в долларах по сравнению с январем 2019 сохранилась на отметке 850 $/м².

      Минимальная цена в феврале взамен незначительно повысилась с 580 до 590 долларов США за квадратный метр.

      ціни на нерухомість новобудови Київ лютий 2019
      Средняя и минимальная цена метра квадратного в долларах в новостройках Киева в феврале 2019

      Как изменились цены в районах Киева?

      Средняя цена метра квадратного в новостройках Киева в феврале 2019

      Район Январь 2019, грн/м² Февраль 2019, грн/м²
      Деснянский 18000 17800
      Дарницкий 18900 19300
      Днепровский 20400 20400
      Святошинский 21200 20500
      Оболонский 21000 20500
      Соломенский 21700 21800
      Подольский 23800 23700
      Голосеевский 24000 24000
      Шевченковский 34200 34000
      Печерский 49400 49000

       

      Недвижимость 24 недавно писала, что происходит на рынке недвижимости в пригороде Киева.

      По данным портала недвижимости ЛУН.ua, по сравнению с январем в феврале 2019-го цена метра квадратного не изменилась и осталась на отметке 13 100 гривен за квадрат.

      ціни на нерухомість новобудови Київ передмістя

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      Теги: Новости недвижимости Новости Киева Покупка недвижимости Первичный рынок недвижимости Рынок недвижимости Новости недвижимости Украины Цены на недвижимость
      Источник: 24 канал
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