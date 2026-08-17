В России зацензурировали автобиографию Папы Римского из-за упоминания ЛГБТ

Российская машина цензуры дошла даже до мемуаров главы католической церкви. Из новой книги просто вычеркнули целые абзацы, которые не вписываются в официальную идеологию Кремля.

Об этом сообщили пропагандистские СМИ.

В российском издательстве "Альпина Паблишер" вышла автобиография Папы Римского Франциска под названием "Надежда". Однако читатели заметили, что некоторые фрагменты текста на страницах просто зачеркнуты черными плашками.

Первым на это обратил внимание книжный магазин Primus Versus, который опубликовал фотографию разворота с цензурой. Впоследствии теолог Наталья Василевич сравнила российское издание с оригиналом и выяснила, что именно пытались скрыть от читателей.

Оказалось, что из книги удалили размышления понтифика о благословении однополых пар и принятии гомосексуальных и трансгендерных людей церковью.



Цензура слов Папы Римского / Фото российских СМИ

Также под цензуру попали слова об их праве на крещение и осуждение уголовного преследования за гомосексуальность.

"Если Господь говорит „все“, то кто я такой, чтобы кого-то исключать?",

– пишет Франциск в одном из зарисованных фрагментов.

Кремлевская цензура начала применять "блэкауты" в книгах: что известно?

В России ввели "блэкаут" в книгах, зачеркивая части текста, подлежащие цензуре.

Цензура охватывает темы войны, критики российской агрессии, ЛГБТ и другие, что приводит к редактированию или снятию с продажи тысяч книг.

Ранее в России уже практиковались запреты отдельных произведений или авторов. Однако сейчас цензура охватывает весь процесс от написания текста до продаж в магазинах.

В результате книги теряют свою ценность из-за кремлевской цензуры. Ведь агрессор превратил их в очередной инструмент идеологического влияния.