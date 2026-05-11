Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.

Что такое "блэкаут" в книгах?

В разведке рассказали, что ранее в России уже практиковали запреты отдельных произведений или авторов. Однако сейчас цензура охватывает весь процесс от написания текста до продаж в магазинах.

Ключевым изменением стал так называемый "блэкаут" – визуальный символ цензуры, когда в книгах зачеркивают части текста, и читатель получает не целостное произведение.

Под запрет или жесткую модерацию на России попали любые упоминания о войне, критика российской агрессии, темы ЛГБТК+, эмиграции, деколониального дискурса, описания, связанные с наркотиками или самоубийством,

– объяснили в СВРУ.

В результате изменений тысячи книг проверяют, редактируют или вообще снимают с продажи. Интересно то, что цензура коснулась не только современных произведений: классику мировой литературы "очищают" во время новых переводов или переизданий.

Некоторые издательства используют искусственный интеллект для поиска "нежелательного" контента. Однако алгоритмы часто ошибочно обозначают обычные слова или контексты как проблемные.

В то же время окончательное решение остается за редакторами и юристами, которые вынуждены действовать в условиях высоких рисков – от штрафов до уголовного преследования,

– заявила разведка.

Разведчики отметили, что такой "блэкаут" ранее использовали как художественный прием. Это была форма протеста или переосмысления текста. Сейчас же в России он служит инструментом сокрытия части текста, но Кремль не учел, что читатель может найти оригинал в интернете.

В результате, подытожили в СВРУ, книги теряют свою ценность из-за кремлевской цензуры. Ведь агрессор превратил их в очередной инструмент идеологического воздействия.

