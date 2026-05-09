Об этом сообщило росСМИ RusNews.

Казус в России на 9 мая

Одна из участниц шествия "Бессмертный полк" в российском городе Кемерово несла два портера – ветерана Второй мировой войны и нынешнего российского оккупанта.

Пропагандистка местного телеканала спросила у россиянки, почему для нее важно 9 мая. Женщина ответила, что на одном из портретов ее пропавший без вести сын.

В ответ российская журналистка сказала: "получается, что у вас двойной праздник сегодня". Впоследствии телеканал вырезал часть записи с этими словами.

Поздравление россиянки с "двойным праздником"

Как в России прошел парад 9 мая?

В Москве вводили беспрецедентные меры безопасности из-за возможной угрозы ударов украинских беспилотников. В частности, на Красной площади не было тяжелой военной техники. Также там частично отключали мобильный интернет и сервисы, а центр российской столицы контролировали силовики.

В то же время слова самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко расценивают в сети как крах празднования в России. Он сказал российскому диктатору Владимиру Путину, что со временем иностранные гости сами захотят приезжать на парад, а не так, как в этом году.

Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что другие направления в России становятся более уязвимыми пока враг активно защищает свою столицу. Поэтому можно воспользоваться моментом для ударов по российскому ВПК и нефтяной инфраструктуре.