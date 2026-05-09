Про це повідомило росЗМІ RusNews.

Казус у Росії на 9 травня

Одна з учасниць ходи "Безсмертний полк" у російському місті Кемерово несла два портери – ветерана Другої світової війни та нинішнього російського окупанта.

Пропагандистка місцевого телеканалу запитала в росіянки, чому для неї важливе 9 травня. Жінка відповіла, що на одному із портретів її зниклий безвісти син.

У відповідь російська журналістка сказала: "виходить, що у вас подвійне свято сьогодні". Згодом телеканал вирізав частину запису з цими словами.

Як у Росії пройшов парад 9 травня?

У Москві вводили безпрецедентні заходи безпеки через можливу загрозу ударів українських безпілотників. Зокрема, на Красній площі не було важкої військової техніки. Також там частково відключали мобільний інтернет і сервіси, а центр російської столиці контролювали силовики.

Водночас слова самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка розцінюють у мережі як крах святкування у Росії. Він сказав російському диктатору Володимиру Путіну, що з часом іноземні гості самі захочуть приїжджати на парад, а не так, як цього року.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що інші напрямки в Росії стають вразливішими поки ворог активно захищає свою столицю. Тому можна скористатися моментом для ударів по російському ВПК та нафтовій інфраструктурі.