Какие листовки Россия разбросала в Сумах?

Утром 7 мая российские беспилотники разбросали по Сумах фальшивые купюры по 200 и 100 гривен, на которых есть QR-коды, ведущие на пропагандистские ресурсы.

В полиции подчеркивают, что переходить по ссылкам нельзя, а обнаруженные предметы лучше вообще не трогать. В случае обнаружения такой листовки, призывают звонить в 101 или 102.

Также над Сумами разбросали листовки, которые рассказывают о якобы "общей победе" во Второй мировой войне и призывают к празднованию 9 мая.

Похожие листовки в виде денег Россия уже сбрасывала на Сумы, Глухов, Шостку, Большую Писаревку и в 2025 году и в 2026-м.

