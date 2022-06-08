Цензура по поводу погибших в войне и принудительная мобилизация обостряют ситуацию в России, – ISW

В России делают все для того, чтобы убедить семьи погибших крейсера "Москва" подавить "напряжение". Принудительная мобилиация тоже обостряет ситуацию в стране-агрессоре.

Об этом сообщает американский аналитический центр Институт изучения войны 7 июня.

Обратите внимание У России нет перспективы в Украине, но 6 пакет санкций ослабили: основное за 105 день войны

Усилия Кремля по цензуре информации о погибших военнослужащих и продолжающаяся принудительная мобилизация в ДНР и ЛНР обостряют напряженность внутри страны и противодействие войне в России,

– пишет ISW.

Семьи погибших на крейсере "Москва" заставляют молчать

ГУР Украины сообщило, что Кремль поручил юристам и психологам убедить семьи личного состава затонувшего крейсера "Москва" воздержаться от разглашения любой информации о смерти своих родственников. Таким образом Россия хочет подавить "растущее социальное напряжение".

Если родственники не будут следовать указаниям и разглашать информацию, то Кремль грозится аннулировать финансовую компенсацию за смерть их родных на крейсере. Некоторые родственники в знак протеста отказались встречаться с командованием Черноморского флота в Севастополе.

Мобилизация обостряет напряжение в России и "ДНР"

Украинские СМИ отдельно сообщили, что так называемая ДНР изменила мобилизационные протоколы и теперь обещает компенсации раненым и погибшим. Изменения произошли из-за возникших беспорядков военнослужащих "ДНР" на передовой.

Кремль будет принимать новые меры, чтобы избежать внутренних жалоб россиян. В большинстве своем они возникают на жестокое обращение и недостаточную подготовку солдат.

Так, Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что призывники летом будут учиться оказывать первую медицинскую помощь на поле боя.

В Институте считают, что российские военные вряд ли будут должным образом обучать и снаряжать русских солдат, устремившихся на фронт на замену. Эксминистр безопасности так называемой ДНР Александр Ходаковский утверждал, что просил военное командование отвести истощенных и деморализованных военных на вспомогательные задачи подальше от столкновения. Однако все усилия были тщетны.

Российские военные решаются на фиктивные браки для бегства с войны

7 июня СБУ опубликовала перехваченный разговор русского солдата со своим знакомым. Оккупант признается, что военные делают все, что могут, чтобы бежать из войны.

Они, в частности, просят подруг-россиянок подать в ЗАГС на женитьбу. Потом солдаты идут к командиру и просят, чтобы тот их отпустил, мол, потому что опаздывают на свадьбу. Но это бездействует.

Российский солдат добавляет, что вернуться домой разрешают только в трех случаях: ранение, смерть собственная или близкого родственника.

Обратите внимание – вечером 7 июня Зеленский обратился к украинцам: видео