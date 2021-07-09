Цепь проваленных операций, – Бутусов о рассекречивании группы "Шведа"

Нападение на группу "Шведа", по информации Юрия Бутусова, и то что их рассекретили, было преднамеренной акцией по приказу руководства Украины. В то же время разборками между структурами это нельзя назвать.

Главный редактор издания "Цензор. НЕТ" отметил, что ранее группа "Шведа" работала в составе СБУ. Среди тех, кто задерживал группу, были люди, работавшие с Андреем Байдалом.

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"Я это связываю именно с тем, что после назначения начальником комитета по разведке при президенте Украины пророссийского политика, заместителя министра иностранных дел времен Януковича Руслана Демченко, известного русофила, российского агента совершенно очевидного в украинской власти, после его назначения 16 июня 2020 года на должность начальника комитета по разведке началась череда провалов спецопераций ГУР Минобороны против России", – сказал Бутусов.

Почему нападение на группу "Шведа" могло быть преднамеренной акцией

По информации журналиста, 1 июля была засвечена операция по поставке приборов для украинских зенитно-ракетных комплектов. Была полностью разоблачена цепочка поставок из России.

8 июля наиболее опасная для России, которая часто упоминается в российских СМИ, диверсионная группа "Шведа" была задержана в полном составе. Во время задержания по "Шведу" был открыть огонь на поражение, только защита машины спас жизнь этому человеку, сказал Бутусов.

Те, кто задерживал, могли и не знать, кто этот человек, но их руководители – 100% знали. Я уверен, что это могло произойти только по одной причине, из-за прямого приказа руководства страны,

– сказал Бутусов.

После того как задержали всю группу "Шведа" был провал еще одной спецоперации ГУР по задержанию вагнеровцев. Юрий Бутусов назвал это "цепью проваленных операций, которая началась сразу после назначения Демченко".

Бутусов о проваленных спецоперации: смотрите видео 24 канала

Рассекречивание группы ГУР: кратко