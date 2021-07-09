Головний редактор видання "Цензор. НЕТ" зазначив, що раніше група "Шведа" працювала у складі СБУ. Серед тих, хто затримував групу, були люди, які працювали з Андрієм Байдалом.

До теми Вагнергейт збігся із призначенням Демченка: це не випадково, – Бутусов

"Я це пов'язую саме з тим, що після призначення начальником комітету по розвідці при президенті України проросійського політика, заступника міністра закордонних справ часів Януковича Руслана Демченка, відомого русофіла, російського агента абсолютно очевидного в українській владі, після його призначення 16 червня 2020 року на посаду начальника комітету по розвідці почалася черга провалів спецоперацій ГУР Міноборони проти Росії" – сказав Бутусов.

Чому напад на групу "Шведа" міг бути навмисною акцією

За інформацією журналіста, 1 липня була засвічена операція щодо постачання приладів для українських зенітно-ракетних комплектів. Був повністю викритий ланцюжок поставок з Росію.

8 липня найбільш небезпечна для Росії, яка часто згадується у російських ЗМІ, диверсійна група "Шведа" була затримана у повному складі. Під час затримання по "Шведу" був відкрити вогонь на ураження, тільки захист машини врятував життя цій людині, сказав Бутусов.

Ті, хто затримував, могли і не знати, хто ця людина, але їхні керівники – 100% знали. Я впевнений, що це могло статись тільки через одну причину, через прямий наказ керівництва країни,

– сказав Бутусов.

Після того як затримали всю групу "Шведа" був провал ще однієї спецоперації ГУР щодо затримання вагнерівців. Юрій Бутусов назвав це "ланцюгом провалених операцій, який розпочався одразу після призначення Демченка".

Бутусов про провалені спецоперації: дивіться відео 24 каналу

Розсекречення групи ГУР: коротко