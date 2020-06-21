Дело против Порошенко: Ткаченко говорит, что ГБР расследует не Томос, а иск патриарха
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко 20 июня опроверг, что предметом расследования ГБР относительно Петра Порошенко стал Томос. Он говорит об иске патриарха к пятому президенту.
Александр Ткаченко в своем телеграм-канале отметил, что удивлен заявлениями Порошенко и представителей ПЦУ.
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Как Ткаченко отреагировал на расследование дела из-за Томоса
Он отметил, что иск почетного патриарха (очевидно имея в виду Филарета, – 24 канал) к Порошенко является юридическим делом. По его мнению, это никоим образом не касается статуса ПЦУ ни в государстве, ни в мировом православии.
Церковь должна оставаться вне политики. Автокефалия и Томос – это церковное дело, – подчеркнул Ткаченко.
Дело против Порошенко из-за Томоса: что надо знать
- Петр Порошенко 18 июня заявил, что против него открыли дело "за разжигание межрелигиозной розни путем получения Томоса и создания Православной церкви Украины".
- Делом занимается Служба безопасности Украины, а открыли его еще в ноябре 2019 года. Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова говорит, что суд обязал СБУ открыть дело.
- В СМИ говорят, что Филарет прежде всего недоволен тем, что деньги, которые получала "УПЦ КП" от своих иностранных представительств, после создания Православной церкви Украины будут идти в Константинополь.
- В ГБР заверили, что не собираются ставить под сомнение легитимность создания Православной церкви Украины.
- Одновременно в "УПЦ КП" 19 июня отметили, что Филарет не просил правоохранителей открывать дело по Томосу против пятого президента Украины Петра Порошенко. Там говорят, что это якобы сделали сами верующие.