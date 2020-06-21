Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко 20 июня опроверг, что предметом расследования ГБР относительно Петра Порошенко стал Томос. Он говорит об иске патриарха к пятому президенту.

Александр Ткаченко в своем телеграм-канале отметил, что удивлен заявлениями Порошенко и представителей ПЦУ.

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Как Ткаченко отреагировал на расследование дела из-за Томоса

Он отметил, что иск почетного патриарха (очевидно имея в виду Филарета, – 24 канал) к Порошенко является юридическим делом. По его мнению, это никоим образом не касается статуса ПЦУ ни в государстве, ни в мировом православии.

Церковь должна оставаться вне политики. Автокефалия и Томос – это церковное дело, – подчеркнул Ткаченко.

Обратите внимание! В Православной церкви Украины заявили, что это дело рук Филарета. Там говорят, что расследование является препятствованием развитию украинской церкви.

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