Справа проти Порошенка: Ткаченко каже, що ДБР розслідує не Томос, а позов патріарха
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 20 червня спростував, що предметом розслідування ДБР щодо Петра Порошенка став Томос. Він каже про позов патріарха до п'ятого президента.
Олександр Ткаченко в своєму телеграм-каналі наголосив, що здивований заявами Порошенка і представників ПЦУ.
До теми Справа проти Порошенка через Томос: у Філарета кажуть, що не він був ініціатором
Як відреагував Ткаченко на розслідування справи через Томос
Він наголосив, що позов почесного патріарха (вочевидь маючи на увазі Філарета, – 24 канал) до Порошенка є юридиною справою. На його думку, це жодним чином не стосується статусу ПЦУ ані в державі, ані у світовому православ’ї.
Церква має залишатись поза політикою. Автокефалія і Томос – це церковна справа, – підкреслив Ткаченко.
Справа проти Порошенка через Томос: що треба знати
- Петро Порошенко 18 червня заявив, що проти нього відкрили справу "за розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання Томосу та створення Православної церкви України".
- Справою займається Служба безпеки України, а відкрили її ще в листопаді 2019 року. Глава Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова каже, що суд зобов'язав СБУ відкрити справу.
- В ЗМІ кажуть, що Філарет насамперед незадоволений тим, що гроші, які отримувала "УПЦ КП" від своїх іноземних представництв, після створення Православної церкви України йтимуть в Константинополь.
- У ДБР запевнили, що не збираються ставити під сумнів легітимність створення Православної церкви України.
- Водночас в "УПЦ КП" 19 червня наголосили, що Філарет не просив правоохоронців відкривати справу щодо Томоса проти п'ятого президента України Петра Порошенка. Там кажуть, що це начебто зробили самі віряни.