Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 20 червня спростував, що предметом розслідування ДБР щодо Петра Порошенка став Томос. Він каже про позов патріарха до п'ятого президента.

Олександр Ткаченко в своєму телеграм-каналі наголосив, що здивований заявами Порошенка і представників ПЦУ.

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Як відреагував Ткаченко на розслідування справи через Томос

Він наголосив, що позов почесного патріарха (вочевидь маючи на увазі Філарета, – 24 канал) до Порошенка є юридиною справою. На його думку, це жодним чином не стосується статусу ПЦУ ані в державі, ані у світовому православ’ї.

Церква має залишатись поза політикою. Автокефалія і Томос – це церковна справа, – підкреслив Ткаченко.

Зверніть увагу! У Православній церкві України заявили, що це справа рук Філарета. Там кажуть, що розслідування є перешкоджанням розбудові та розвитку української церкви.

Справа проти Порошенка через Томос: що треба знати