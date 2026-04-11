Можно ли приходить в церковь УГКЦ тем, кто не является греко-католиком: Блаженнейший Святослав ответил

Существуют стереотипы относительно церкви и канонов, которые нельзя нарушать. Бывает думают, что в храм УГКЦ не могут приходить люди, которые исповедуют другую веру.

Блаженнейший Святослав, Глава Украинской греко-католической церкви рассказал 24 Каналу, что порой люди создают много обычаев, которые ничего не имеют общего с настоящей апостольской традицией. Он пригласил всех в церковь УГКЦ, в том числе и на Пасху, ведь это день открытых дверей в прямом и переносном смыслах.

Почему не только греко-католиком можно ходить в церковь УГКЦ?

Блаженнейший Святослав отметил, что церковь – это то сообщество, где можно встретить Воскресшего Христа. Когда он общается с разными людьми, то порой чувствует себя разрушителем предубеждений и стереотипов.

Вспоминаю, когда-то, как служил в советской армии, я был военным медиком, и приходит ко мне замполит и говорит: "Славик, как ты можешь верить в Бога? Ты же образованный человек". А я говорю: "Именно потому, что я образованный человек, поэтому я и верю в Бога",

– сказал он.

Это доказывает то, что советский период создал много разных стереотипов, которым определенные советские церковники подыгрывали.

Украинцы будут праздновать Пасху 12 апреля 2026 года. Однако другие страны отмечали этот день 5 апреля. Отец Михаил Квасюк объяснил это различиями между календарями. Единство в праздновании Пасхи еще обсуждается.

По мнению Блаженнейшего Святослава, настоящая церковь и христиане сейчас как раз выступают разрушителями тех стереотипов. Поэтому пусть все они исчезнут, чтобы каждый человек мог сделать первый шаг навстречу с Воскресшим Христом.

