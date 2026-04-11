Блаженніший Святослав, Глава Української греко-католицької церкви розповів 24 Каналу, що часом люди створюють багато звичаїв, які нічого не мають спільного зі справжньою апостольською традицією. Він запросив усім до церкви УГКЦ, зокрема і на Пасху, адже це день відкритих дверей у прямому і переносному сенсах.

Чому не лише греко-католиком можна ходити до церкви УГКЦ?

Блаженніший Святослав зазначив, що церква – це та спільнота, де можна зустріти Воскреслого Христа. Коли він спілкується з різними людьми, то часом відчуває себе руйнівником упереджень і стереотипів.

Пригадую, колись, як служив в радянській армії, я був військовим медиком, і приходить до мене замполіт і каже: "Славіку, як ти можеш вірити у Бога? Ти ж освічена людина". А я кажу: "Саме тому, що я освічена людина, тому я і вірю в Бога",

– сказав він.

Це доводить те, що радянський період створив багато різних стереотипів, яким певні радянські церковники підігрували.

Цікаво. Українці святкуватимуть Великдень 12 квітня 2026 року. Проте інші країни відзначали цей день 5 квітня. Отець Михайло Квасюк пояснив це відмінностями між календарями. Єдність у святкуванні Великодня ще обговорюється.

На думку Блаженнішого Святослава, справжня церква і християни зараз якраз виступають руйнівниками тих стереотипів. Тому нехай усі вони зникнуть, щоб кожна людина могла зробити перший крок назустріч з Воскреслим Христом.

