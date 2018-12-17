18:55
17 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Скотчетерапия в России. Суворость Челябинска
      Вєсті Кремля
      19:05, 15 декабря
      Вести. UA. Жир: Исполнение желаний Насирова. Пришелец радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Запрещенное кино
      Згадати все
      14:28, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Церковь Московского патриархата не может называться украинской, – нардеп БПП

      196 Читати новину українською
      Алексей Гончаренко
      Алексей Гончаренко / Соцсети

      На заседании Согласительного совета народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что нардепы планируют рассмотреть законопроект о переименовании церквей.

      Об этом информирует LIGA.net.

      Читайте также: Прикрывать своих: пробелы предвыборной кампании Порошенко

      Гончаренко отметил, что украинской сможет называться только вновь Единая поместная православная церковь, а все религиозные учреждения с центром в другой стране должны иметь соответствующее название.

      Церковь Московского патриархата не может называться украинской. Кроме того, необходимо законодательно урегулировать вопрос перехода религиозных общин из одной церкви в другую,
      – сказал депутат.

      Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.

      Видео о новом главе Украинской православной церкви Епифании

       

      Теги: Новости Украины Религия Единая поместная церковь УПЦ МП Собор Алексей Гончаренко Блок Петра Порошенко
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Стихийные бедствия, потрясшие мир в 2018 году: сокрушительные пожары, землетрясения, наводнения
      сегодня , 18:01 Стихийные бедствия, потрясшие мир в 2018 году: сокрушительные пожары, землетрясения, наводнения
      Наталя Боднар 36
      Що таке посттравматичний стресовий розлад та кого він може торкнутися
      сегодня , 17:30 Що таке посттравматичний стресовий розлад та кого він може торкнутися
      Леонід Остальцев 46
      "Північний потік-2" розколює Європу і вже збурив спротив у Німеччині
      сегодня , 17:06 "Північний потік-2" розколює Європу і вже збурив спротив у Німеччині
      Борис Немировський 2843
      Зразкова класична схема: про "шахрайську приХватизацію "Центренерго" кланом Порошенка"
      сегодня , 16:03 Зразкова класична схема: про "шахрайську приХватизацію "Центренерго" кланом Порошенка"
      Сергій Лещенко 237
      Новый год в Киеве: какие улицы перекроют на праздники – детальная карта
      сегодня , 16:00 Новый год в Киеве: какие улицы перекроют на праздники – детальная карта
      94
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Как подготовить ребенка к 1 сентября: спецпроект
       31 августа 2015 , 13:33
      Падение самолета Су-27: назвали имя американского пилота
       18 октября , 07:28
      Лига Европы: Спартак перестрелял Рейнджерс, Лацио и Айнтрахт вышли из группы, Генк Малиновского вырвал ничью
       8 ноября , 21:59
      Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отпускает Бельгию в отрыв и ставит под угрозу даже 9 место
       9 ноября , 20:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук