Церковь Московского патриархата не может называться украинской, – нардеп БПП

На заседании Согласительного совета народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что нардепы планируют рассмотреть законопроект о переименовании церквей.

Об этом информирует LIGA.net.

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Гончаренко отметил, что украинской сможет называться только вновь Единая поместная православная церковь, а все религиозные учреждения с центром в другой стране должны иметь соответствующее название.

Церковь Московского патриархата не может называться украинской. Кроме того, необходимо законодательно урегулировать вопрос перехода религиозных общин из одной церкви в другую,

– сказал депутат.

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.

Видео о новом главе Украинской православной церкви Епифании