Церква Московського патріархату не може називатися українською, – нардеп БПП

На засіданні Погоджувальної ради народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко заявив, що нардепи планують розглянути законопроект про перейменування церков.

Про це інформує LIGA.net.

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Гончаренко наголосив, що українською зможе називатися тільки новостворена Єдина помісна православна церква, а усі релігійні установи із центром в іншій країні мають мати відповідну назву.

Церква Московського патріархату не може називатися українською. Крім того, необхідно законодавчо врегулювати питання переходу релігійних громад з однієї церкви в іншу,

– сказав депутат.

Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.

Відео про нового главу Української православної церкви Епіфанія