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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Церква Московського патріархату не може називатися українською, – нардеп БПП

      594 Читать новость на русском
      Олексій Гончаренко
      Олексій Гончаренко / Фото з соціальних мереж

      На засіданні Погоджувальної ради народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко заявив, що нардепи планують розглянути законопроект про перейменування церков.

      Про це інформує LIGA.net.

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      Гончаренко наголосив, що українською зможе називатися тільки новостворена Єдина помісна православна церква, а усі релігійні установи із центром в іншій країні мають мати відповідну назву. 

      Церква Московського патріархату не може називатися українською. Крім того, необхідно законодавчо врегулювати питання переходу релігійних громад з однієї церкви в іншу,
      – сказав депутат.

      Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній

      Відео про нового главу Української православної церкви Епіфанія

       

      Теги: Новини України Релігія Єдина помісна церква УПЦ МП Собор Блок Петра Порошенка Олексій Гончаренко
      Джерело: 24 Канал
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