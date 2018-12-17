Прикривати своїх: які прогалини має передвиборча кампанія Порошенка
Ще влітку 2018 року з'явилися перші білборди президента із написом "Армія. Мова. Віра". Політтехнологи гаранта апелюють до серця виборця, адже коли немає перемог над корупцією, то краще акцентувати увагу на національних проблемах, викликаючи почуття небайдужості.
Про це у своїй програмі "Політична кухня" розповіла Крістіна Бердинських.
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На її думку, армія – це те, без чого зараз Україну уявити неможливо. Віра і мова не так об'єднують українців, як армія, проте для багатьох виборців – це також важливі й чутливі питання. Таким чином, можна перевести увагу виборців з економічних та корупційних проблем на більш патріотичні й духовні. Нібито усе продумано і розумно, та проблеми системи все одно постійно дають про себе знати.
Передвиборчий лозунг Петра Порошенка
"Департамент контррозвідки СБУ встановив, що у цивільної дружини й доньки першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка є російські паспорти. Проте звинувачуваний це всіляко заперечував", – сказала журналістка.
Вона додала, що зараз вже чітко зрозуміло, що один із головних розвідників країни брехав в очі телеглядачам та керівництву країни. Проте ніяких рішучих дій не було: його не звільнили з посади й не відсторонили від роботи.
Сергій Семочко
Не менш дивовижна історія цього тижня відбулася і з Романом Насіровим, колишнім керівником Державної фіскальної служби. Суд поновив його на посаді, оскільки не повірив, що у нього є також британське громадянство. Хоча відповідне підтвердження у своєму розпорядженні має НАБУ. Насіров ще й отримав компенсацію від держави, яку він збирається витратити на допомогу родинам українських моряків,
– сказала Бердинських.
Крістіна нагадала, що у 2017 році прокурори почали зачитувати повний, а не скорочений текст обвинувачення. За 2018 рік прокурори встигли зачитати половину тексту – майже 400 із 774 сторінок. З такими темпами знадобиться принаймні ще один рік для того, щоб прокурори дочитали текст обвинувачення і тільки після цього суд розпочне розглядати докази й заслуховувати свідків.
"За цей час в Україні вже відбудуться дві виборчі кампанії й точно зміниться парламент. Можливо, вже буде сформований і новий уряд, а справа Насірова ще буде слухатися у суді на рівні читання обвинувачення. У якому році суд винесе вирок по справі, навіть не берусь прогнозувати", – наголосила журналістка.
Роман Насіров
Вона зазначила, що для того, аби розрив між гаслами та дійсністю не ставав ще більшим, у період кампанії потрібно зосередитися на більш приземлених речах. Технологи, обираючи гасла для білбордів, помилилися. Вони не спрогнозували проблем, які виникають через нереформоване правосуддя і приховані сторінки життя членів команди.
Відео повного випуску програми "Політична кухня" за 17 грудня 2018 року
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