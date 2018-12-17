Прикривати своїх: які прогалини має передвиборча кампанія Порошенка

Про це у своїй програмі "Політична кухня" розповіла Крістіна Бердинських.

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На її думку, армія – це те, без чого зараз Україну уявити неможливо. Віра і мова не так об'єднують українців, як армія, проте для багатьох виборців – це також важливі й чутливі питання. Таким чином, можна перевести увагу виборців з економічних та корупційних проблем на більш патріотичні й духовні. Нібито усе продумано і розумно, та проблеми системи все одно постійно дають про себе знати.



Передвиборчий лозунг Петра Порошенка

"Департамент контррозвідки СБУ встановив, що у цивільної дружини й доньки першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка є російські паспорти. Проте звинувачуваний це всіляко заперечував", – сказала журналістка.

Вона додала, що зараз вже чітко зрозуміло, що один із головних розвідників країни брехав в очі телеглядачам та керівництву країни. Проте ніяких рішучих дій не було: його не звільнили з посади й не відсторонили від роботи.



Сергій Семочко

Не менш дивовижна історія цього тижня відбулася і з Романом Насіровим, колишнім керівником Державної фіскальної служби. Суд поновив його на посаді, оскільки не повірив, що у нього є також британське громадянство. Хоча відповідне підтвердження у своєму розпорядженні має НАБУ. Насіров ще й отримав компенсацію від держави, яку він збирається витратити на допомогу родинам українських моряків,

– сказала Бердинських.

Крістіна нагадала, що у 2017 році прокурори почали зачитувати повний, а не скорочений текст обвинувачення. За 2018 рік прокурори встигли зачитати половину тексту – майже 400 із 774 сторінок. З такими темпами знадобиться принаймні ще один рік для того, щоб прокурори дочитали текст обвинувачення і тільки після цього суд розпочне розглядати докази й заслуховувати свідків.

"За цей час в Україні вже відбудуться дві виборчі кампанії й точно зміниться парламент. Можливо, вже буде сформований і новий уряд, а справа Насірова ще буде слухатися у суді на рівні читання обвинувачення. У якому році суд винесе вирок по справі, навіть не берусь прогнозувати", – наголосила журналістка.



Роман Насіров

Вона зазначила, що для того, аби розрив між гаслами та дійсністю не ставав ще більшим, у період кампанії потрібно зосередитися на більш приземлених речах. Технологи, обираючи гасла для білбордів, помилилися. Вони не спрогнозували проблем, які виникають через нереформоване правосуддя і приховані сторінки життя членів команди.

Відео повного випуску програми "Політична кухня" за 17 грудня 2018 року