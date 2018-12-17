Прикрывать своих: какие пробелы имеет предвыборная кампания Порошенко

Об этом в своей программе "Политическая кухня" рассказала Кристина Бердинских.

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По ее мнению, армия – это то, без чего сейчас Украину представить невозможно. Вера и язык не так объединяют украинцев, как армия, однако для многих избирателей – это также важные и чувствительные вопросы. Таким образом, можно перевести внимание избирателей по экономическим и коррупционным проблемам на более патриотичные и духовные. Якобы все продумано и разумно, и проблемы системы все равно постоянно дают о себе знать.



Передвиборрный лозунг Петра Порошенко

"Департамент контрразведки СБУ установил, что у гражданской жены и дочери первого заместителя председателя Службы внешней разведки Сергея Семочко есть российские паспорта. Однако обвиняемый это всячески отрицал", – сказала журналистка.

Она добавила, что сейчас уже четко понятно, что один из главных разведчиков страны врал в глаза телезрителям и руководству страны. Однако никаких решительных действий не было: его не уволили и не отстранили от работы.



Сергей Семочко

Не менее удивительная история на этой неделе состоялась и с Романом Насировым, бывшим руководителем Государственной фискальной службы. Суд восстановил его в должности, поскольку не поверил, что у него есть также британское гражданство. Хотя соответствующим подтверждением располагает НАБУ. Насиров еще и получил компенсацию от государства, которую он собирается потратить на помощь семьям украинских моряков,

– сказала Бердинских.

Кристина напомнила, что в 2017 году прокуроры начали зачитывать полный, а не сокращенный текст обвинения. За 2018 год прокуроры успели зачитать половину текста – почти 400 из 774 страниц. С такими темпами понадобится по крайней мере еще один год для того, чтобы прокуроры дочитали текст обвинения и только после этого суд начнет рассматривать доказательства и заслушивать свидетелей.

"За это время в Украине уже пройдут две избирательные кампании и точно изменится парламент. Возможно, уже будет сформировано и новое правительство, а дело Насирова еще будет слушаться в суде на уровне чтения обвинения. В каком году суд вынесет приговор по делу, даже не берусь прогнозировать", – подчеркнула журналистка.



Роман Насиров

Она отметила, что для того, чтобы разрыв между лозунгами и действительностью не становился еще больше, в период кампании нужно сосредоточиться на более приземленных вещах. Технологи, выбирая лозунги для билбордов, ошиблись. Они не спрогнозировали проблем, которые возникают из-за нереформованного правосудия и скрытых страниц жизни членов команды.

Видео полного выпуска программы "Политическая кухня" за 17 декабря 2018 года