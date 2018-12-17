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      Прикрывать своих: какие пробелы имеет предвыборная кампания Порошенко

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Фото из открытых источников

      Еще летом 2018 года появились первые билборды президента с надписью "Армия. Язык. Вера." Политтехнологи гаранта апеллируют к сердцу избирателя, ведь когда нет побед над коррупцией, то лучше акцентировать внимание на национальных проблемах, вызывая чувство неравнодушия.

      Об этом в своей программе "Политическая кухня" рассказала Кристина Бердинских.

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      По ее мнению, армия – это то, без чего сейчас Украину представить невозможно. Вера и язык не так объединяют украинцев, как армия, однако для многих избирателей – это также важные и чувствительные вопросы. Таким образом, можно перевести внимание избирателей по экономическим и коррупционным проблемам на более патриотичные и духовные. Якобы все продумано и разумно, и проблемы системы все равно постоянно дают о себе знать.

      Передвиборчий лозунг Петра Порошенка
      Передвиборрный лозунг Петра Порошенко

      "Департамент контрразведки СБУ установил, что у гражданской жены и дочери первого заместителя председателя Службы внешней разведки Сергея Семочко есть российские паспорта. Однако обвиняемый это всячески отрицал", – сказала журналистка.

      Она добавила, что сейчас уже четко понятно, что один из главных разведчиков страны врал в глаза телезрителям и руководству страны. Однако никаких решительных действий не было: его не уволили и не отстранили от работы.

      Сергій Семочко
      Сергей Семочко

      Не менее удивительная история на этой неделе состоялась и с Романом Насировым, бывшим руководителем Государственной фискальной службы. Суд восстановил его в должности, поскольку не поверил, что у него есть также британское гражданство. Хотя соответствующим подтверждением располагает НАБУ. Насиров еще и получил компенсацию от государства, которую он собирается потратить на помощь семьям украинских моряков,
      – сказала Бердинских.

      Кристина напомнила, что в 2017 году прокуроры начали зачитывать полный, а не сокращенный текст обвинения. За 2018 год прокуроры успели зачитать половину текста – почти 400 из 774 страниц. С такими темпами понадобится по крайней мере еще один год для того, чтобы прокуроры дочитали текст обвинения и только после этого суд начнет рассматривать доказательства и заслушивать свидетелей.

      "За это время в Украине уже пройдут две избирательные кампании и точно изменится парламент. Возможно, уже будет сформировано и новое правительство, а дело Насирова еще будет слушаться в суде на уровне чтения обвинения. В каком году суд вынесет приговор по делу, даже не берусь прогнозировать", – подчеркнула журналистка.

      Роман Насіров
      Роман Насиров

      Она отметила, что для того, чтобы разрыв между лозунгами и действительностью не становился еще больше, в период кампании нужно сосредоточиться на более приземленных вещах. Технологи, выбирая лозунги для билбордов, ошиблись. Они не спрогнозировали проблем, которые возникают из-за нереформованного правосудия и скрытых страниц жизни членов команды.

      Видео полного выпуска программы "Политическая кухня" за 17 декабря 2018 года

      Автор: Кристина Бердинских
      Теги: Видеоблоги Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Деньги Расследования Коррупция НАБУ СБУ Сергей Семочко Роман Насиров
      Источник: 24 канал
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