Церковь в Греции созвала Синод, чтобы признать ПЦУ: детали

Элладская Церковь, являющаяся частью греческой, собирается признать новосозданную украинскую. Этот вопрос стоит на повестке дня Синода, который начал сегодня свою работу.

Продлится заседание духовенства три дня – до 28 сентября. Элладская церковь может стать первой после Вселенского патриархата, которая признает автокефальную Православную церковь Украины, сообщает Romfea.

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"С этой целью к участию приглашены докладчики, назначенные Священным Синодом, которые представят свое мнение о признании Православной церкви Священным Синодом Церкви Греции", — говорится в сообщении.

Ранее вопрос признания ПЦУ уже рассматривали Болгарская, Грузинская, Румынская, Чешская, Словацкая и Албанская церкви. И из-за разногласий среди тамошнего духовенства к согласию до сих пор еще и не пришли. А вот Русская , Сербская и Польская православные церкви отказались признавать украинскую автокефалию.

Как Украина получала Томос?

19 апреля 2018 года Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал все соответствующие процедуры.



11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с патриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признании их каноническими.



9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви в Украине.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. 5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины.

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