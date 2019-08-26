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      Церква у Греції скликала Синод, щоб визнати ПЦУ: деталі

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      Елладська церква в Афінах
      Елладська церква в Афінах / commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

      Елладська церква, що є частиною Грецької, збирається визнати новостворену Українську. Це питання стоїть на порядку денному Синоду, який розпочав сьогодні свою роботу.

      Триватиме засідання духівництва три дні – до 28 вересня. Елладська церква може стати першою після Вселенського патріархату, яка визнає автокефальну Православну церкву України, повідомляє Romfea.

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      "З цією метою до участі запрошені доповідачі, призначені Священним Синодом, які представлять свою думку про визнання Православної церкви України Священним Синодом Церкви Греції", — йдеться в повідомленні.

      Раніше питання визнання ПЦУ вже розглядали Болгарська, Грузинська, Румунська, Чеська, Словацька та Албанська церкви. Та через розбіжності серед тамтешнього духівництва згоди досі ще і не дійшли. А от Російська , Сербська та Польська православні церкви відмовилися визнавати українську автокефалію.

      Як Україна отримувала Томос? 19 квітня 2018 року Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.

      11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалено рішення про зняття анафеми з патріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви в Україні.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. 5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України.

      Україна отримала Томос про автокефалію ПЦУ: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Греція Томос Православна церква України
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