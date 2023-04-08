Церковнослужителя УПЦ МП, избивавшего военного в Хмельницком, объявили в розыск

Полиция объявила в розыск священника УПЦ МП Игоря Слободяна, избившего бывшего военного Артура Ананьева в Свято-Покровском кафедральном соборе Хмельницкого.

Соответствующая информация появилась в разделе "Розыск" на сайте МВД в категории "лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования".

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Дата исчезновения Игоря Слободяна указана 5 апреля. Об исчезновении служителя церкви заявил и депутат Хмельницкого горсовета Александр Василишин.

Поп, избивший военного в соборе на Владимирской, скрылся из Украины,

– объявил он.

По делу об избиении бывшего военнослужащего в помещении Свято-Покровского собора расследуется 2 уголовных производства.



Игоря Слободяна разыскивает полиция / Фото МВД

Что этому предшествовало

Бывший военный Артур Ананьев, которого в воскресенье, 2 апреля избили и вытолкали из Свято-Покровского кафедрального собора, находится на стационарном лечении в Хмельницкой городской больнице. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга.

В тот же день в Хмельницком возле Покровского кафедрального собора УПЦ, где утром 2 апреля произошел инцидент по избиению военного, вечером возникли стычки между активистами и представителями УПЦ МП.

Полиция открыла уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса (хулиганство) по факту событий в кафедральном соборе, о которых стало известно из видео и в результате опроса людей. В этом производстве сейчас проводится расследование.