В церкви вылетели витражи, а в гаражах вырвало замки, – Садовый о последствиях удара

Вчера, 3 мая, Россия нанесла ракетные удары почти по всей территории Украины. В частности, под вражеским огнем оказался и Львов, где до сих пор ликвидируют последствия обстрелов.

Об этом в эфире 24 канала рассказал городской голова Львова Андрей Садовый. Он отметил, что вчера, 3 мая, побывал на всех объектах города, поврежденных российскими ракетами.

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Последствия удара

По словам Садового, ударная волна сильно зацепила большой гаражный кооператив в Шевченковском районе Львова. Там вылетели окна и двери. В то же время также получили повреждения другие объекты, которые были в зоне поражения.

В церкви вылетели все витражи, а в гаражах вырывало замки и открывало двери. Настолько была мощная ударная волна, что я действительно был поражен.

– отметил городской голова.

Он также пояснил, что вчера в результате ударов вражеских ракет пострадала не сама железная дорога, а коммунальные объекты инфраструктуры. В то же время они как раз питают железную дорогу, водоканал, больницы и жилой сектор.

Идет ликвидация последствий

Мэр подчеркнул, что сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий вражеского ракетного обстрела. Работают все службы.

В большей части жилого сектора электроснабжение уже возобновлено. Впрочем, остается проблема с рядом промышленных предприятий,

– заметил Садовый.

Не игнорируйте тревогу

Садовый подчеркнул, что ни в коем случае нельзя пренебрегать сиреной воздушной тревоги. Он отметил, что неважно, куда упадет ракета, а важно только, какие будут последствия.

"Если бы люди были на расстоянии 100 – 300 метров от места поражения, их просто бы посметало, настолько мощной была волна удара. Вчера я собственными глазами увидел (последствия ударной волны ракеты – 24 канал) и был действительно шокирован", – добавил городской голова.

Садовый рассказал об ужасных последствиях ракетного удара: смотрите видео



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