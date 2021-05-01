В церквях на Пасху ожидают более миллиона верующих, – Нацполиция
Предварительно пасхальные богослужения могут посетить более миллиона верующих. В Нацполиции призывают соблюдать карантинные ограничения. Добавляют также, что для обеспечения порядка и безопасности привлекут почти 30 тысяч правоохранителей.
Источник:Национальная полиция Украины
В полиции ожидают, что праздничные богослужения пройдут в почти 14 тысячах храмов. Именно поэтому, как объяснили в полиции, на Пасху будут работать столько правоохранителей.
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Нацполиция прогнозирует в храмах более миллиона верующих
Полицейские будут возле культовых сооружений, на дорогах и возле мест отдыха граждан.
Предварительно праздничные богослужения на Пасху могут посетить более миллиона верующих. Поэтому публичную безопасность и порядок граждан будут обеспечивать более 29 тысяч правоохранителей.
– говорят в полиции.
В частности, на Пасху будут работать:
- 21,1 тысячи полицейских;
- 1,6 тысячи военнослужащих Нацгвардии Украины;
- 1,4 тысячи курсантов Министерства внутренних дел Украины;
- работники ГСЧС.
Полиция призывает соблюдать карантинные ограничения
В полиции говорят, что правоохранители не только будут следить за порядком, но и контролировать соблюдение карантинных ограничений:
- проводить разъяснительную работу;
- в случае игнорирования замечаний – привлекать нарушителей к административной или уголовной ответственности.
Поэтому полицейские призывают граждан соблюдать карантинные ограничения. Речь идет о соблюдении социальной дистанции и использовании масок и антисептиков.
К тому же Минздрав рекомендует, чтобы участие в обрядах и богослужениях принимал один человек из семьи. В то же время просит максимально ограничить посещение служб стариками и теми, кто имеет хронические заболевания.
Глава Минздрава Максим Степанов также призвал граждан воздержаться от увеличения социальных контактов на Пасху и майские праздники, по возможности отложив поездки к родным и друзьям. Украинцев просят избегать скоплений и носить маски.
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