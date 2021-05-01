Попередньо великодні богослужіння можуть відвідати понад мільйон вірян. У Нацполіції закликають дотримуватись карантинних обмежень. Додають також, що для забезпечення порядку й безпеки залучать майже 30 тисяч правоохоронців.

У поліції очікують, що святкові богослужіння відбудуться у майже 14 тисячах храмах. Саме тому, як пояснили в поліції, на Великдень працюватимуть стільки правоохоронців.

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Нацполіція прогнозує у храмах понад мільйон вірян

Поліцейські будуть біля культових споруд, на автошляхах та біля місць відпочинку громадян.

Попередньо святкові богослужіння на Великдень можуть відвідати понад мільйон вірян. Тож публічну безпеку та порядок громадян забезпечуватимуть понад 29 тисяч правоохоронців.

– кажуть в поліції.

Зокрема на Великдень працюватиме:

21,1 тисяча поліцейських;

1,6 тисячі військовослужбовців Нацгвардії України;

1,4 тисячі курсантів Міністерства внутрішніх справ України;

працівники ДСНС.

Поліція закликає дотримуватись карантинних обмежень

У поліції кажуть, що правоохоронці не лише стежитимуть за порядком, а й контролюватимуть дотримання карантинних обмежень:

проводитимуть роз'яснювальну роботу;

у випадку ігнорування зауважень – притягуватимуть порушників до адміністративної або ж кримінальної відповідальності.

Тому поліцейські закликають громадян дотримуватися карантинних обмежень. Мова йде про дотримання соціальної дистанції та використання масок й антисептиків.

Зверніть увагу! Уряд та Рада церков рекомендують обмежити кількість соціальних контактів, використовувати маски, а у храмах не цілувати хрестів та ікон .

До того ж МОЗ рекомендує, щоб участь в обрядах та богослужіннях брала одна людина зі сім'ї. Водночас просить максимально обмежити відвідування служб людьми похилого віку та тими, хто має хронічні захворювання.

Очільник МОЗ Максим Степанов також закликав громадян утриматися від збільшення соціальних контактів на Великдень та травневі свята, за можливості відклавши поїздки до рідних та друзів. Українців просять уникати скупчень та носити маски.



Правила Богослужінь на Великдень / Інфографіка 24 каналу