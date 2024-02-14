Это он подчеркнул в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук обратил внимание на саму систему, которой был оснащен "Цезарь Куников", и которая также способствовала тому, чтобы судно было взрывоопасным.

Читайте также "Цезарь Куников" погиб во второй раз: что известно об уничтоженном возле Алупки десантном корабле России

Судно и без груза было взрывоопасным

Прежде всего Дмитрий Плетенчук отметил, что соответствующий тип судов строили для высадки морского десанта на необустроенное морское побережье. И для этого большой десантный корабль имеет системы огневого прикрытия.

Речь идет прежде всего о "Граде-М". По словам Плетенчука, это тот самый "Град", но в морской модификации. И его собственный боезапас составляет 320 ракет.

То есть даже не имея на борту дополнительного груза, он в принципе уже является взрывоопасным,

– подчеркнул Плетенчук.

Также он отметил, что сейчас верифицируется информация о потерях врага в живой силе. Представитель Военно-морских сил отметил, что российские захватчики делают все возможное для того, чтобы скрыть соответствующие данные. Пока официальные источники играют в молчанку, в тематических пабликах, подчеркивает он, "пылает".

Уничтожение "Цезаря Куникова": что известно