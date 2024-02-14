Это он подчеркнул в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук обратил внимание на саму систему, которой был оснащен "Цезарь Куников", и которая также способствовала тому, чтобы судно было взрывоопасным.
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Судно и без груза было взрывоопасным
Прежде всего Дмитрий Плетенчук отметил, что соответствующий тип судов строили для высадки морского десанта на необустроенное морское побережье. И для этого большой десантный корабль имеет системы огневого прикрытия.
Речь идет прежде всего о "Граде-М". По словам Плетенчука, это тот самый "Град", но в морской модификации. И его собственный боезапас составляет 320 ракет.
То есть даже не имея на борту дополнительного груза, он в принципе уже является взрывоопасным,
– подчеркнул Плетенчук.
Также он отметил, что сейчас верифицируется информация о потерях врага в живой силе. Представитель Военно-морских сил отметил, что российские захватчики делают все возможное для того, чтобы скрыть соответствующие данные. Пока официальные источники играют в молчанку, в тематических пабликах, подчеркивает он, "пылает".
Уничтожение "Цезаря Куникова": что известно
- В ночь на 14 февраля и утром того же дня в районе Алупки прогремела серия взрывов. Вскоре так называемое минобороны России уверяло, что якобы сбило шесть беспилотников, которыми атаковала полуостров Украина.
- Заявление оккупантов в Генштабе вскоре опровергли и заявили, что удалось поразить и уничтожить большой десантный корабль "Цезарь Куников". В этой операции участвовали спецназовцы "Группы 13" ГУР МО.
- Они атаковали судно с помощью украинских морских дронов Magura V5. Позже в сеть выложили видео, на котором можно увидеть вспышки в Черном море. Вероятно, зафиксировать на камеры удалось момент атаки судна.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что большинство оккупантов, которые на момент атаки находились на корабле, погибли. А "Цезарь Куников" ушел под воду. Поэтому, восстановить судно врагу вряд ли удастся.